День финансов: бронирование военнообязанных, наказание за нарушение санкций, стоимость восстановления Украины — Finance.ua

День финансов: бронирование военнообязанных, наказание за нарушение санкций, стоимость восстановления Украины Сегодня 17:50

В пятницу, 2 декабря, расскажем, кого могут забронировать работодатели и какое наказание грозит компаниям, нарушающим санкции ЕС.

Бронирование военнообязанных. Вступил в силу закон о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Документ расширяет Вступил в силу закон о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Документ расширяет перечень подлежащих бронированию военнообязанных

Также Рада приняла в целом закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию мобилизованных украинских военных, отслуживших один год. По его словам, демобилизовать могут только: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определенным указанным законом уважительным причинам.

Счет россии за уничтоженные энергетические объекты. Укрэнерго планирует выставить счет россиянам за Укрэнерго планирует выставить счет россиянам за уничтоженные украинские объекты . «Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты», — отмечают в компании. Уже разрабатывается правовой механизм.

Добавим, что по подсчетам Всемирного банка, ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.

Наказание за нарушение санкций. Еврокомиссия выдвинула предложение по наказаниям за Еврокомиссия выдвинула предложение по наказаниям за нарушение санкций . Нарушителей санкций могут подвергнуть максимальному наказанию в виде лишения свободы сроком не менее 5 лет. В отношении юридических лиц будут применяться штрафы в размере не менее 5% от общего оборота предприятия в финансовом году.

Самые большие риски для финансового сектора Украины. Нацбанк Нацбанк провел опрос руководителей финучреждений о системных рисках. Как показывают результаты исследования, большинство опрошенных отметили ухудшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев. Вместе с тем ожидания будущего участников финансового рынка улучшились.

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Шаг к «цифровому безвизу» с ЕС. Рада приняла в целом законопроект о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации. Рада приняла в целом законопроект о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации. Закон ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

Выплата субсидий. Количество вариантов для подачи заявления на Количество вариантов для подачи заявления на назначение субсидии увеличилось. Теперь подать такое заявление можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Это означает, что обратиться за ее назначением можно в любом регионе Украины, а не только по месту регистрации. А проверить, назначили ли пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн

Коломойский больше не миллиардер. Как показывает Как показывает оценка Forbes Украина , на ноябрь 2021 года состояние Коломойского оценивалось в 1,95 млрд долларов, а на ноябрь 2022 года он перестал быть миллиардером, так как состояние сократилось до 850 млн долларов, прежде всего из-за потери в нефтяных активах.

Стартапы для инвестирования. Ukrainian Startup Fund Ukrainian Startup Fund опубликовал карту , где обозначены направления технологических стартапов, в которые будут охотнее всего инвестировать в Украине. Как говорят в Минцифры, карта, в частности, может быть полезна предпринимателям, которые планируют создать стартап и еще выбирают сферу.

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