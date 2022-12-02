День финансов: бронирование военнообязанных, наказание за нарушение санкций, стоимость восстановления Украины — Finance.ua

День финансов: бронирование военнообязанных, наказание за нарушение санкций, стоимость восстановления Украины
В пятницу, 2 декабря, расскажем, кого могут забронировать работодатели и какое наказание грозит компаниям, нарушающим санкции ЕС.
Бронирование военнообязанных. Вступил в силу закон о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Документ расширяет перечень подлежащих бронированию военнообязанных.
- Также Рада приняла в целом закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский ответил на петицию о демобилизации по желанию мобилизованных украинских военных, отслуживших один год. По его словам, демобилизовать могут только: по возрасту, состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с обвинительным приговором суда или по определенным указанным законом уважительным причинам.
Счет россии за уничтоженные энергетические объекты. Укрэнерго планирует выставить счет россиянам за уничтоженные украинские объекты. «Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, каждый день. Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты», — отмечают в компании. Уже разрабатывается правовой механизм.
- Добавим, что по подсчетам Всемирного банка, ожидаемые расходы на восстановление Украины уже составляют 350 миллиардов долларов, и эта сумма растет из-за продолжения российских обстрелов украинской энергосети и другой инфраструктуры.
Наказание за нарушение санкций. Еврокомиссия выдвинула предложение по наказаниям за нарушение санкций. Нарушителей санкций могут подвергнуть максимальному наказанию в виде лишения свободы сроком не менее 5 лет. В отношении юридических лиц будут применяться штрафы в размере не менее 5% от общего оборота предприятия в финансовом году.
Самые большие риски для финансового сектора Украины. Нацбанк провел опрос руководителей финучреждений о системных рисках. Как показывают результаты исследования, большинство опрошенных отметили ухудшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев. Вместе с тем ожидания будущего участников финансового рынка улучшились.
💳 Отметим, что в результате рашистских ударов по объектам критической инфраструктуры были вынуждены закрыться многие банковские отделения и кассы обменных пунктов. Многих подобная ситуация застала врасплох. Как без лишних убытков пережить очередной блэкаут? Портал Finance.ua проанализировал несколько различных вариантов и сформулировал ряд практических советов для банковских клиентов:
Как без ущерба пережить блэкаут 🧐
Шаг к «цифровому безвизу» с ЕС. Рада приняла в целом законопроект о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг и имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации. Закон ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.
Выплата субсидий. Количество вариантов для подачи заявления на назначение субсидии увеличилось. Теперь подать такое заявление можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Это означает, что обратиться за ее назначением можно в любом регионе Украины, а не только по месту регистрации. А проверить, назначили ли пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно онлайн.
Коломойский больше не миллиардер. Как показывает оценка Forbes Украина, на ноябрь 2021 года состояние Коломойского оценивалось в 1,95 млрд долларов, а на ноябрь 2022 года он перестал быть миллиардером, так как состояние сократилось до 850 млн долларов, прежде всего из-за потери в нефтяных активах.
Стартапы для инвестирования. Ukrainian Startup Fund опубликовал карту, где обозначены направления технологических стартапов, в которые будут охотнее всего инвестировать в Украине. Как говорят в Минцифры, карта, в частности, может быть полезна предпринимателям, которые планируют создать стартап и еще выбирают сферу.
Кстати, на конференции «Жить на проценты», которая состоится в Киеве 10 декабря, будем говорить о стратегиях инвестирования на 2023 год. Мы уже пригласили более 20 опытных инвесторов, чтобы они могли поделиться с вами опытом и ответить на все ваши вопросы о надежных и прибыльных инвестициях в Украине и за рубежом.
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