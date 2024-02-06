День финансов: бронирование от мобилизации, брак онлайн, выплаты на ребенка в 2024 году — Finance.ua

День финансов: бронирование от мобилизации, брак онлайн, выплаты на ребенка в 2024 году Сегодня 18:00

Вторник, 6 февраля. Вскоре военнообязанных сотрудников будут бронировать по новому механизму, а украинцы смогут жениться по видео.

Новый механизм бронирования. Украинские власти Украинские власти планируют разработать новый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих призыву. Президент Владимир Зеленский заявил, что без работающих людей не будет заработных плат, но при этом не нужно забывать о ротации военных на передовой.

Кстати, Верховная Рада приняла сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации.

Первый транш по программе на 50 млрд евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила , что первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. «Европа верна своему слову», — сказала она, отметив, что ЕС продолжит предоставлять столь необходимое и предсказуемое финансирование «нашему смелому партнеру и будущему члену».

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Семьи, которые планируют дать жизнь маленьким украинцам, в современных реалиях сталкиваются с рядом вызовов. Один из них и едва ли не самый важный — финансовый. Появление ребенка станет существенной нагрузкой на бюджет семьи. Но определенную поддержку в этом вопросе оказывает государство. В новой статье расскажем, кто и какую помощь может получить в 2024 году:

Интернациональные резервы. По По данным НБУ, по состоянию на 1 февраля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 525,0 млн. В январе они снизились на 4,9%.

Также данные Нацбанка свидетельствуют о том, что средний курс продажи наличного доллара в Украине в январе 2024 года вырос на 1,9% до 38,56 гривен за доллар.

Зарплаты ІТ-специалистов. Аналитика Djinni Аналитика Djinni показывает , что зарплаты ІТ-специалистов упали на $100−500 по сравнению с январем 2023 года. Заметное снижение только у кандидатов с 3−4 годами опыта: медиана снизилась с $2800 до 2500.

За сколько Иран продает шахеды россии. Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии. Изначально иранская сторона Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии. Изначально иранская сторона хотела продавать россии Shahed-136 по цене 375 тыс. долларов за единицу. Однако в ходе переговоров она снизилась до 193 тыс. долларов при заказе 6000 единиц.

Цены на аренду жилья. Эксперты Dim. ria Эксперты Dim. ria рассказали , что в январе 2024 года средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 16 630 грн, а в области — 9 659 грн. За месяц средняя цена снизилась на 18% в Волынской области. Также в Сумской области — на 14% и Черновицкой области — на 12%. В материале по ссылке рассказываем, сколько стоит купить в этом году квартиру в Чехии.

Международная доставка водительского удостоверения. Международная доставка водительских прав с 6 февраля Международная доставка водительских прав с 6 февраля стала доступна в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии. В целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.

Падение продаж в McDonald’s. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отчиталась о квартальных продажах. Впервые за четыре года компания зафиксировала падение продаж. На это повлияла война на Ближнем Востоке, а также снижение выручки в Китае и Индии.

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