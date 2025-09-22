День финансов: базовая соцпомощь в «Дія», поддержка возвращающихся из Польши, новая система учета военнослужащих Сегодня 17:45

Понедельник, 22 сентября. Прожиточный минимум хотят считать по-новому, базовую социальную помощь теперь можно оформить в «Дія, а доллар остается стабильным».

Оформление базовой социальной помощи в «Дія»

В «Дія» заработала новая услуга — теперь украинские семьи могут подать онлайн заявление на базовую социальную помощь. Размер помощи привязан к базовой величине, которая составляет 4 500 грн. Сумма выплаты определяется как разница между общей базовой величиной для всех членов семьи и их среднемесячным доходом. Как подать заявление — рассказываем здесь

Образовательные гарантии военнослужащим

Вступил в силу закон, которым нормированы вопросы образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу. Теперь военнослужащие этой категории смогут учиться в учебных заведениях, не прекращая службы, а для тех, кто уже получает образование в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, предусмотрены дополнительные гарантии.

Резерв+ и «Импульс»

Вскоре в мобильном приложении Резерв+ заработает новая услуга — оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

В Силах обороны Украины запускается цифровая система учета военнослужащих «Импульс». Это цифровая система учета личного состава, которая позволяет быстро и прозрачно получать актуальные данные о каждом военнослужащем, истории назначений, формировать отчеты и проекты приказов.

Помощь украинцам, которые будут возвращаться из Польши

В Офисе президента планируют обеспечить жильем и социальной помощью украинцев, которые вернутся из Польши. Как рассказала заместитель главы ОП Ирина Верещук, постепенно растут требования к пребыванию украинцев в Польше. Это больше всего чувствуют те, кто не имеет возможности работать.

📢 «Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства» , — заявила она.

Добавим, что третий этап программы «єВідновлення» для людей, чьи частные дома были уничтожены и которые выбрали компенсацию для восстановления на собственном земельном участке, уже стартовал . Уже можно подать финальный отчет о завершении строительства, сообщить о принятии жилья в эксплуатацию и подтвердить целевое использование средств.

Новая система определения прожиточного минимума

В Верховной Раде рассматривают законопроекты, предусматривающие возврат прожиточному минимуму его первичного социального значения и установление его на уровне фактической потребительской корзины. Это должно позволить повысить размер прожиточного минимума и приблизить его к фактическим показателям.

Ключевые условия для развития бизнеса

Основными препятствиями для бизнеса остаются нехватка рабочей силы, риски безопасности и рост цен, а главное ожидание предпринимателей — окончание войны, свидетельствуют результаты опроса. В августе индекс возобновления деловой активности возрос с 0,05 до 0,08 после двух месяцев падения. Значение, близкое к нулю, свидетельствует, что бизнес не испытывает существенного ухудшения, но не видит значительного улучшения.

💼 Отметим, что кредитование остается одним из самых эффективных и доступных вариантов финансирования бизнеса. Однако для начинающих предпринимателей процесс получения денег может казаться сложным, тем более в условиях военного положения и экономической нестабильности. В новой статье разбираемся, как выбрать надежного кредитора. Да что сделать, чтобы повысить шансы на получение финансирования:

$100 тыс. за рабочие визы в США

Вступил в силу указ президента США Дональда Трампа, которым он ввел сбор в размере 100 тысяч долларов за подачу заявки на получение рабочей визы H-1B. Эти визы используют для своих работников крупнейшие работодатели, в частности такие технологические компании, как Microsoft и Amazon и аутсорсинговые компании, как Cognizant.

Украинские компании под санкциями СНБО

Как свидетельствуют данные Опендатабот, почти 200 компаний находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины и имеют ограничения по состоянию на середину сентября 2025 года. Однако более 1,9 млрд грн за прошлый год удалось заработать крупнейшей из этих компаний.

Курс валют на этой неделе

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила , что официальный курс доллара в течение 15−19 сентября оставался относительно стабильным. Официальный курс НБУ на 22 сентября установлен на уровне 41,2502 грн/$, и ожидается, что на этой неделе официальная цена валюты останется близкой к этим значениям — курс гривны, вероятно, останется относительно стабильным.

каким будет курс доллара и евро на неделю — узнавайте в традиционном прогнозе курса валют от нашего финансового аналитика Алексея Козырева: 🎬 Неделя покоя — такое название можно дать валютному рынку в последнюю неделю сентября после заседаний ЕЦБ и ФРС. А— узнавайте в традиционном прогнозе курса валют от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.