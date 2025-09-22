По Евросоюзу ударила торговая война США и Китая: промышленность под угрозой Сегодня 21:29

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в Европейский союз резко возрос в августе. Эта ситуация подчеркивает зависимость ЕС от китайских поставок и его уязвимость перед торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

Издание Bloomberg пишет, что, по данным китайской таможни, поставки в ЕС в августе выросли на 21% по сравнению с июлем и составили 2582 тонны, что более чем втрое превышает объем поставок в США с начала года. В то же время экспорт в США в последний месяц лета сократился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 590 тонн.

Редкоземельные магниты, необходимые для производства электромобилей, ветряных турбин и военного оборудования, стали самым мощным оружием Пекина в конфликте с Вашингтоном.

Чрезмерная зависимость Евросоюза от поставок из Китая сделала его промышленность особенно уязвимой. По данным Торговой палаты ЕС в Китае, в августе европейские компании семь раз останавливали производство, и в текущем месяце ожидается еще 46 остановок.

Доминирующее положение Китая побудило Европу ускорить поиск альтернативных источников поставок.

Еще в апреле газета Financial Times писала, что прямое влияние 20%-ных пошлин президента США Дональда Трампа на продукцию ЕС вызвало опасения относительно перспектив европейских производителей, которые уже страдают от пошлин на авто и сталь. Брюссель должен подготовиться к наплыву азиатских товаров.

Кроме того, в начале сентября Трамп призвал Европейский союз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на россию с тем, чтобы она прекратила войну в Украине.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в вопросе введения пошлин против Индии и Китая будет «принимать собственные решения».

