0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

По Евросоюзу ударила торговая война США и Китая: промышленность под угрозой

28
По Евросоюзу ударила торговая война США и Китая: промышленность под угрозой
По Евросоюзу ударила торговая война США и Китая: промышленность под угрозой
Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в Европейский союз резко возрос в августе. Эта ситуация подчеркивает зависимость ЕС от китайских поставок и его уязвимость перед торговой войной между Вашингтоном и Пекином.
Издание Bloomberg пишет, что, по данным китайской таможни, поставки в ЕС в августе выросли на 21% по сравнению с июлем и составили 2582 тонны, что более чем втрое превышает объем поставок в США с начала года. В то же время экспорт в США в последний месяц лета сократился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 590 тонн.
Редкоземельные магниты, необходимые для производства электромобилей, ветряных турбин и военного оборудования, стали самым мощным оружием Пекина в конфликте с Вашингтоном.
Чрезмерная зависимость Евросоюза от поставок из Китая сделала его промышленность особенно уязвимой. По данным Торговой палаты ЕС в Китае, в августе европейские компании семь раз останавливали производство, и в текущем месяце ожидается еще 46 остановок.
Доминирующее положение Китая побудило Европу ускорить поиск альтернативных источников поставок.
Еще в апреле газета Financial Times писала, что прямое влияние 20%-ных пошлин президента США Дональда Трампа на продукцию ЕС вызвало опасения относительно перспектив европейских производителей, которые уже страдают от пошлин на авто и сталь. Брюссель должен подготовиться к наплыву азиатских товаров.
Кроме того, в начале сентября Трамп призвал Европейский союз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий с целью усиления давления на россию с тем, чтобы она прекратила войну в Украине.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в вопросе введения пошлин против Индии и Китая будет «принимать собственные решения».
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems