День финансов: базовая соцпомощь, плавающий курс гривны, финансирование ВСУ — Finance.ua

День финансов: базовая соцпомощь, плавающий курс гривны, финансирование ВСУ
В пятницу, 23 мая, стало известно, что правительство увеличит базовую соцпомощь, а МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны.
Базовая соцпомощь.
Кабинет министров планирует увеличить размер базовой социальной помощи и сделать ее существенно выше нынешнего прожиточного минимума. Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, в Украине «нет никаких задолженностей ни по каким социальным выплатам и не планируется».
Плавающий курс гривны.
Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.
- При этом банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза.
- А банки-банкроты в апреле перечислили кредиторам 795 млн грн.
4 миллиарда гривен налога на недвижимость.
За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 17,8% больше, чем в прошлом году. В январе-апреле 2024 года уплатили 3,67 млрд грн.
«Письма счастья» для мелких продавцов.
Более 162,7 млн грн через 97,5 тыс. денежных переводов в общей сложности получили более 3 тысяч человек за три недели марта. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Таковы результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.
- позже бухгалтер прокомментировала «письма счастья» интернет-продавцам от налоговой.
Финансирование ВСУ с 2026 года.
Украина обратилась в Евросоюз с инициативой партнерского участия в финансировании ВСУ и дальнейшей интеграции украинской армии в оборонную структуру Европы.
Кто и сколько уплатил «налога на Google».
В январе-марте 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в государственный бюджет 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов США налога на добавленную стоимость.
В Польше с 1 июня меняются правила для безработных.
С начала июня вступает в силу реформа выплат пособия по безработице. Новый закон предусматривает комплексную модернизацию институтов рынка труда.
🧐📑 Кстати, Finance.ua в новом материале рассказывает о том, какие есть варианты стипендиальных программ обучения в Польше, Германии, Чехии, Румынии, Великобритании, Италии и Франции. Об этом подробно пишем в нашей статье:
Стипендиальные программы обучения в Европе: возможности для детей и молодежи из Украины
Поделиться новостью