День финансов: базовая соцпомощь, плавающий курс гривны, финансирование ВСУ — Finance.ua

День финансов: базовая соцпомощь, плавающий курс гривны, финансирование ВСУ Сегодня 17:33

В пятницу, 23 мая, стало известно, что правительство увеличит базовую соцпомощь, а МВФ советует Украине сохранять плавающий курс гривны.

Базовая соцпомощь.

Кабинет министров планирует увеличить размер базовой социальной помощи и сделать ее существенно выше нынешнего прожиточного минимума. Об этом заявила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, в Украине «нет никаких задолженностей ни по каким социальным выплатам и не планируется».

Также Кабмин обновил перечень полезных ископаемых и изменил условия продаж госимущества.

Плавающий курс гривны.

Международный валютный фонд считает , что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.

При этом банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза.

А банки-банкроты в апреле перечислили кредиторам 795 млн грн.

4 миллиарда гривен налога на недвижимость.

За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это на 17,8% больше, чем в прошлом году. В январе-апреле 2024 года уплатили 3,67 млрд грн.

«Письма счастья» для мелких продавцов.

Более 162,7 млн ​​грн через 97,5 тыс. денежных переводов в общей сложности получили более 3 тысяч человек за три недели марта. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Таковы результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций.

позже бухгалтер прокомментировала «письма счастья» интернет-продавцам от налоговой.

Финансирование ВСУ с 2026 года.

Украина обратилась в Евросоюз с инициативой партнерского участия в финансировании ВСУ и дальнейшей интеграции украинской армии в оборонную структуру Европы.

Кто и сколько уплатил «налога на Google».

В январе-марте 2025 года иностранные компании, предоставляющие электронные услуги украинским пользователям, уплатили в государственный бюджет 39,6 млн евро и 43,4 млн долларов США налога на добавленную стоимость.

В Польше с 1 июня меняются правила для безработных.

С начала июня вступает в силу реформа выплат пособия по безработице. Новый закон предусматривает комплексную модернизацию институтов рынка труда.

🧐📑 Кстати, Finance.ua в новом материале рассказывает о том, какие есть варианты стипендиальных программ обучения в Польше, Германии, Чехии, Румынии, Великобритании, Италии и Франции. Об этом подробно пишем в нашей статье:

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