День финансов: автоматическое взыскание задолженности, новая облигация в «Дії», дейтрейдинг Сегодня 17:45

Понедельник, 21 сентября. Украинские банки будут автоматически искать счета должников, статус ВПЛ смогут снять без заявления человека, а украинкам в ЕС теперь советуют иметь документ о законном пересечении границы.

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Автоматическое взыскание задолженности

Министр юстиции Денис Маслов заявил , что в Украине заработала система автоматического взыскания задолженности. К механизму уже подключены государственные банки, а с октября планируется привлечь все банки страны. Система будет автоматически искать счета должников и обеспечивать списание средств для погашения задолженности.

Новая военная облигация в «Дії»

В Дії появилась новая военная облигация — Симеиз. Стоимость одной облигации составляет от 10 033 грн. Годовая доходность установлена ​​на уровне 15%. Дата выплаты денежных средств и процентов назначена на 15 сентября 2027 года.

Украине срочно нужны миллиарды

Украине необходимо обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд. Получение дальнейшего внешнего финансирования зависит от выполнения Украиной реформ.

Курс валют на этой неделе

Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, официальный курс в течение 14−18 сентября оставался достаточно стабильным, но с умеренным преобладанием движения в сторону ослабления гривны. Текущую неделю валютный рынок начнет под влиянием сразу двух важных решений центробанков — украинского и американского.

Дейтрейдинг

Дневной трейдинг — стратегия торговли активами, в том числе криптовалютами, при которой все сделки открываются и закрываются в течение одного рабочего дня. У дейтрейдинга есть один главный принцип: не оставлять открытых сделок на ночь — все закрывать в течение торгового дня. Чтобы зарабатывать, трейдерам нужно понимать две вещи: какой актив будет расти в цене и когда входить в сделку.

В новой статье рассказываем об особенностях этого процесса и какие криптобиржи лучше всего подходят:

Статус ВПЛ

С 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.

Проблемы бизнеса в 2026 году

Только 0,3% опрошенных предприятий заявили, что не испытывают никаких трудностей в работе. Самым острым вызовом остается нехватка работников — о ней сообщили 70,8% предприятий. В то же время, бизнес сталкивается не только с кадровым дефицитом, но и с ростом затрат, проблемами со сбытом, логистикой и безопасностью.

В ответ на запрос предпринимателей правительство ввело пакет поддержки для компаний, пострадавших в результате обстрелов. Также Министерство экономики разрабатывает системный механизм компенсации военного ущерба, который должен расширить возможности крупных предприятий для восстановления поврежденных активов и производства.

В Украине бизнес больше инвестиционных перспектив видит в энергетике и оборонной промышленности. В то же время, иностранные компании среди ключевых условий для вложения средств называют защиту инвестиций, а главными барьерами — коррупцию и проблемы с судебной системой.

Добавим, что украинцы, пострадавшие в результате войны и имеющие низкий доход, могут получить до 43 тыс. грн на запуск или возобновление собственного дела. Программу экстренной поддержки для защиты семейного дохода реализует Эстонский совет по делам беженцев (ERC Ukraine).

Временная защита в ЕС

Украинкам, впервые оформляющим временную защиту в странах Европейского Союза, рекомендуют иметь документ, подтверждающий законный выезд из Украины. При этом первоочередным подтверждением должна быть именно законность выезда из Украины. Военно-учетные документы могут запрашивать дополнительно, если это невозможно подтвердить другим способом. И все потому, что в законодательстве ЕС нет гендерного распределения для воинского долга.