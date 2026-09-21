У «Дії» з’явилася нова військова облігація
Що відомо про це
- Ціна 1 облігації: від 1 003,3 грн
- Ваш прибуток: 15% річних
- Дата виплати — 15.09.2027 на Дія.Картку.
Як інвестувати
- Оновіть застосунок Дія до останньої версії.
- У застосунку на головному екрані оберіть Військові облігації.
- Оберіть облігацію Сімеїз та кількість, яку хочете придбати.
- Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
- Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
- Підтвердьте та оплатіть покупку.
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