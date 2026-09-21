У «Дії» з’явилася нова військова облігація Сьогодні 16:12 Нова військова облігація — Сімеїз

У Дії з’явилася нова військова облігація — Сімеїз. Купуючи облігації, українці інвестують та водночас роблять вклад у зброю, амуніцію, дрони та медикаменти для військових на фронті.

Про це йдеться на сайті Дії.

Що відомо про це

Скільки коштує облігація та який дохід можна отримати:

Ціна 1 облігації: від 1 003,3 грн

Ваш прибуток: 15% річних

Дата виплати — 15.09.2027 на Дія.Картку.

Приклад внеску: купивши 10 облігацій Сімеїз за 10 045 грн, можна отримати 11 518 грн — без жодних податків.

Як інвестувати

Оновіть застосунок Дія до останньої версії. У застосунку на головному екрані оберіть Військові облігації. Оберіть облігацію Сімеїз та кількість, яку хочете придбати. Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації. Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час. Підтвердьте та оплатіть покупку.