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У «Дії» з’явилася нова військова облігація

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Нова військова облігація — Сімеїз
Нова військова облігація — Сімеїз
У Дії з’явилася нова військова облігація — Сімеїз. Купуючи облігації, українці інвестують та водночас роблять вклад у зброю, амуніцію, дрони та медикаменти для військових на фронті.
Про це йдеться на сайті Дії.

Що відомо про це

Скільки коштує облігація та який дохід можна отримати:
  • Ціна 1 облігації: від 1 003,3 грн
  • Ваш прибуток: 15% річних
  • Дата виплати — 15.09.2027 на Дія.Картку.
Приклад внеску: купивши 10 облігацій Сімеїз за 10 045 грн, можна отримати 11 518 грн — без жодних податків.
https://finance.ua/deposits?mpl=co_vsv&mpr=news&mcr=deposits_210926

Як інвестувати

  1. Оновіть застосунок Дія до останньої версії.
  2. У застосунку на головному екрані оберіть Військові облігації.
  3. Оберіть облігацію Сімеїз та кількість, яку хочете придбати.
  4. Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
  5. Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
  6. Підтвердьте та оплатіть покупку.
Раніше ми повідомляли, що українці продовжують збільшувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики. Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ОВДПОблігаціїВійськові облігаціїІнвестиції
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