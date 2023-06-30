День финансов: $890 млн от МВФ, новые тарифы на воду, отмена 2% налога для ФЛП — Finance.ua

День финансов: $890 млн от МВФ, новые тарифы на воду, отмена 2% налога для ФЛП Сегодня 17:50

Пятница, 30 июня. МВФ согласовал предоставление Украине нового транша, Рада вернула налоги для ФЛП, а НКРЭКУ повысила тарифы на воду.

Новый транш от МВФ. Совет директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования. По его результатам Фонд выделит около Совет директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования. По его результатам Фонд выделит около 890 миллионов долларов

Фонд планирует провести второй пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины, в ходе которого будет приниматься решение о выделении следующего транша в последний месяц нынешнего года.

Также МВФ обнародовал улучшенный прогноз макропоказателей Украины на основе первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Отметим, что НБУ утвердил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию. Ее подготовка — одно из требований МВФ в рамках программы расширенного финансирования. Украина выполнила очередной структурный маяк.

72 млрд евро помощи от ЕС. Страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине разной помощи Страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине разной помощи на 72 млрд евро . Наибольшей стала экономическая помощь, которую в ЕС оценили в 37,8 млрд евро. Еще 17 миллиардов составила помощь украинским беженцам в пределах стран ЕС, 15,3 миллиарда — военная помощь и почти 2 миллиарда — гуманитарная.

Сегодня в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в сумме 1,215 миллиарда долларов: 1,2 млрд долл. от США и 15 млн долл. от Финляндии. Кроме того, Совет директоров Всемирного банка выделил Украине кредит на 1,5 млрд долларов под гарантии правительства Японии в рамках фонда Advance Ukraine.

Тарифы на воду. Украинцам утвердили Украинцам утвердили повышение тарифов на холодную воду и водоотвод с 1 июля и 1 сентября. В крупных городах стоимость воды возрастет в среднем на 32%. В частности, в Киеве тариф на воду увеличится на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м.

Налоги для ФЛП. Верховная Рада Верховная Рада приняла закон , один из важных структурных маяков программы с МВФ, об отмене 2% единого налога с 1 августа и возврате документальных проверок и контроля РРО.

Доплаты военным. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 9342 о доплатах и ​​увеличении отпусков для военнослужащих, который ранее был принят Верховной Радой Украины. Это означает, что во время действия военного положения военнослужащим будет ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. грн пропорционально времени выполнения боевых задач.

Прогноз курса от Horizon Capital. Инвестиционная компания Инвестиционная компания Horizon Capital прогнозирует незначительный рост курса доллара до конца 2023 года до 39 грн/$ и до 42 грн/$ - в 2024-м. В компании также отметили, что золотовалютные резервы НБУ даже больше, чем до полномасштабного вторжения.

$2 млрд прямого ущерба от подрыва Каховской ГЭС. Как Как свидетельствует анализ KSE Institute , сумма прямого ущерба, причиненного подрывом Каховской ГЭС, уже составляет по меньшей мере $2 млрд. Трагедия привела к значительным повреждениям жилищно-коммунального сектора и энергетики, а также к значительным непрямым убыткам сельского хозяйства из-за потери ирригации региона.

Бета-тест новой услуги в «Дії». В «Дії» объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги В «Дії» объявили о наборе тестировщиков усовершенствованной услуги изменения места жительства . Первоначально сервис будет доступен для женщин и детей. Разработчики обещают, что сервис будет работать без человеческого фактора: когда вы будете менять место жительства в собственном или в жилье другого владельца, изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Где в Европе платят лучше всего. По данным Евростата, По данным Евростата, за один час работы в ЕС в среднем платят по 29,1 евро. Больше всего за час платят в Норвегии — 51,1 евро. Самый низкий уровень оплаты в странах Восточной Европы. Например, в Болгарии — всего 7 евро.

Все давно привыкли к тому, что украинцам из-за границы переводят деньги. А вот внутри Украины перевод валюты ограничен. В большинстве случаев перевести валюту со счета в одном украинском банке на счет в другом нельзя. Однако есть исключения, о которых большинство украинцев даже не догадываются. Журналисты Finance.ua побеседовали с технической поддержкой двух ведущих украинских банков. Вот что нам удалось узнать:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.