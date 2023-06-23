День финансов: $60 млрд на восстановление Украины, 14 тысяч грн на отдых детей, $6,5 млрд на платные дороги — Finance.ua

День финансов: $60 млрд на восстановление Украины, 14 тысяч грн на отдых детей, $6,5 млрд на платные дороги
Пятница, 23 июня. Где будут построены первые платные дороги, и что будет с курсом валют на следующей неделе.
Многомиллиардная поддержка. Участники Конференции по восстановлению Украины совокупно пообещали направить дополнительные 60 миллиардов долларов на нужды в восстановлении и отстройке. В сумму входят, среди прочего, средства многолетнего фонда ЕС на сумму до 50 миллиардов евро, 1,3 миллиарда долларов, которые пообещали выделить США, и 3 миллиарда долларов кредитных гарантий со стороны Великобритании.
Хранение запасов наличных денег. НБУ уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных денег и проведение операций с ними в особый период. Это обусловлено необходимостью учесть практические аспекты применения требований к организации наличного обращения и ведению эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.
- Также НБУ одобрил Концепцию реформирования регулирования факторинга в Украине.
Единый реестр оружия. В Украине приступил к работе Единый реестр оружия. Основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия процедура получения разрешений будет упрощена.
Платные дороги на $6,5 млрд. Украина готовит технико-экономическое обоснование для создания первых платных дорог в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Стоимость проекта составляет $6,5 млрд. В правительстве говорят, что это один из самых перспективных проектов в Украине. В участии заинтересованы компании из ЕС.
14 тысяч гривен на отдых детей. Правительство запустило программу монетизации услуги детского оздоровления и отдыха по принципу «деньги ходят за ребенком». Это означает, что государство будет выплачивать родителям средства, на которые смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха. Чтобы получить деньги, нужно открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка. Как выбрать лагерь — рассказываем здесь.
Что будет с курсом валют на следующей неделе. Как прогнозирует начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, с 26 июня по 2 июля наличный валютный рынок будет находиться в состоянии «относительного покоя»: так, при незначительных текущих курсовых колебаниях, которые не превысят 0,5 грн, курсовые рамки будут выглядеть так: 37−38 грн/долл. и 40−41,5 грн/евро.
- Кстати, экономист Виталий Шапран рассказал, что наличный рынок валюты перешел в стадию сбалансированности.
«Нафтогаз» хочет взыскать с россии $5 млрд. «Нафтогаз» обратился в суд США для взыскания с россии 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество в Крыму. «Поскольку россия добровольно не оплатила средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств», — заявили в компании.
Производство байракторов в Украине. Турецкий производитель ударных беспилотников Bayraktar, компания Baykar получила лицензионные разрешения от властей Турции на производство дронов TB2 и Aknc в Украине. Ожидается, что завод будет открыт в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.
Список международных спонсоров войны пополнился. НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co. Она владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Volvo Cars и другие. Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд. дол. США.
5 новых сервисов в «Дія». Скоро в «Дія» появятся новые сервисы, среди которых: возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков, растаможка авто в несколько кликов, смена места жительства, перерегистрация авто при купле-продаже, документы об образовании.
€9,5 на восстановление Харькова. Харьковский городской голова заявил, что на восстановление разрушенных домов, инфраструктуры и коммунальных заведений Харькову нужно 9,5 млрд евро. В настоящее время без жилья остаются 150 тыс. харьковчан. Половина школ и детских садов разрушены. Повреждены 56 больниц.
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