День финансов: 14-й пакет санкций против рф, перезагрузка БЭБ, «транспортный безвиз» с ЕС — Finance.ua

День финансов: 14-й пакет санкций против рф, перезагрузка БЭБ, «транспортный безвиз» с ЕС Сегодня 17:50

Четверг, 20 июня. О важных решениях для Украины и украинской экономики.

14-й пакет санкций против рф. Страны Евросоюза Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки.

Перезагрузка БЭБ. Верховная Рада Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро. Перезагрузка БЭБ — одно из требований международных партнеров, кредиторов и бизнеса. В частности, реформа БЭБ — требование программы финансирования от МВФ.

«Транспортный безвиз» с ЕС. Украина и Евросоюз Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации. Помимо пролонгирования соглашения обновленный документ предусматривает ряд обязательств как для украинских, так и для европейских перевозчиков.

Средний размер вклада украинцев. Как Как свидетельствуют данные НБУ, в Украине увеличивается как количество вкладов, так и средний размер банковского вклада. Он вырос на 18% с прошлого апреля — до около 12 тыс. грн.

ВВП Украины. В мае 2024 г. ВВП Украины В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3.7% [±1%] по сравнению с маем прошлого года. Несмотря на замедление роста, экономика продолжает восстанавливаться. В итоге за январь-май 2024 г. рост ВВП оценивается на уровне 4,3% [±1%] по сравнению с таким же периодом прошлого года.

для экономического развития Украине необходимы дополнительные меры в сфере развития производства, транспортной политике, усилении человеческого капитала, создании условий для возвращения украинцев из-за границы. Эксперты Консультативного совета по экономической политике отмечают , чтоУкраине необходимы дополнительные меры в сфере развития производства, транспортной политике, усилении человеческого капитала, создании условий для возвращения украинцев из-за границы.

Напомним, что Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и вводу предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами. Такое решение будет иметь определенные последствия для экономики страны. В новой статье Finance.ua расскажет, к чему приведет введение лимитов на исходящие P2P-переводы:

Повышение налогов. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев заявил , что в финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета. Учитывая серьезность ситуации, ожидается, что предложения будут достаточно радикальными.

Работа в АПК. Больше всего объявлений о работе в аграрной отрасли в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях. В мае 2024 года Больше всего объявлений о работе в аграрной отрасли в Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях. В мае 2024 года средняя зарплата в предложениях работы для работников агроотрасли составляет 22 163 гривны. За год рост оплаты произошел незначительный, всего на 11%.

Курс валют на следующей неделе. Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует , что в конце июня общая ситуация на валютном рынке будет во многом напоминать ситуацию, которая наблюдалась в течение месяца. Хотя гривна и будет оставаться достаточно крепкой, однако инфляционное давление станет заметнее уже с началом июля.

В новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев также прогнозирует курс валют на неделю. Кроме того, эксперт расскажет, сколько денег украинцы готовы потратить на покупку и аренду жилья в 2024 году:

ценах на квартиры сегодня также сегодня также рассказывали эксперты ЛУН. Так, по данным портала, за последние шесть месяцев цены на квартиры подверглись колебаниям в разных регионах страны. К примеру, в столице Украины — Киеве — средняя цена на вторичное жилье снизилась на 2%.

Выплата субсидий под угрозой. В Минсоцполитики В Минсоцполитики заявили , что часть ОСМД и некоторые исполнители коммунальных услуг не подают в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения людям жилищных субсидий и льгот. Поэтому жильцы таких домов могут не получить предусмотренные им законодательством выплаты.

проблемах с выплатами также также сообщили в Минреинтеграции. Там говорят, что в последние дни участились обращения внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня. За начисление и осуществление выплат ВПЛ отвечает Минсоцполитики.

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