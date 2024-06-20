Що буде з курсом валют наступного тижня: свіжий прогноз банкіра — Finance.ua

Що буде з курсом валют наступного тижня: свіжий прогноз банкіра Сьогодні 16:01 — Валюта

Що буде з курсом валют наступного тижня: свіжий прогноз банкіра, unsplash.com

Наприкінці червня загальна ситуація на валютному ринку багато в чому нагадуватиме ситуацію, що спостерігалася протягом місяця.

Як розповів у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, так само діятиме режим «керованої гнучкості», що означає можливі періодичні зміни курсових напрямків, валютний коридор залишиться в попередніх межах, а допустимі курсові відхилення у тижневому розрізі залишаться в прогнозовано-сталому вигляді.

«Звісно, наприкінці тижня може стати помітним „подмух“ прискореної інфляції — насамперед через зміну тарифу на електроенергію та майбутній перегляд акцизної ставки на пальне. Крім того, Нацбанк прогнозує, що у другому півріччі інфляційні очікування будуть в межах 5−6%, що збігається з попереднім прогнозом у 8,2% інфляції за підсумками 2024 року. Однак девальвація гривні, якщо порівнювати з травнем, буде мізерною», — сказав експерт.

Лєсовий додав, що нещодавнє зниження облікової ставки до 13%, разом з ухваленням Стратегії розвитку кредитування, наштовхують на думку, що курсові катаклізми будуть малоймовірними.

Крім цього, банкір зазначив, що для розуміння подальшої долі економіки країни важливим є анонсоване отримання $4,2 млрд макрофіну від МВФ та ЄС, а також ухвалення рішення про надання країнами G7 кредиту на $50 млрд, що гаситиметься коштом країни-агресора.

Таким чином, можна розраховувати, що з 24 по 30 червня основні показники валютного ринку у тижневому розрізі залишаться на стабільному рівні:

коридори валютних змін: на міжбанку 40−41 грн/$ та 43−45 грн/€, на готівковому ринку 40−41,2 грн/$ та 43−46 грн/€;

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,2−0,3 грн, у банках — до 0,3−0,5 грн, в обмінних пунктах — до 0,5 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: залежно від валюти до 0,3−0,5 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 2% від початкового понеділкового курсу.

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«Отже, завершення червня стане логічним наслідком всього місяця: курсові коливання відбуватимуться ледь не щодня, однак в нових коридорах. Хоч гривня і залишатиметься досить міцною, проте інфляційний тиск стане більш помітним вже з початком липня, що може відобразитися на курсових показниках», — резюмував Лєсовий.

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УНІАН За матеріалами:

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