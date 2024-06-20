Агроном, комбайнер та збирачі ягід: які професії в АПК оплачуються найкраще — Finance.ua

Агроном, комбайнер та збирачі ягід: які професії в АПК оплачуються найкраще Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Агроном, комбайнер та збирачі ягід: які професії в АПК оплачуються найкраще, unsplash.com

Аграрна галузь — одна із тих галузей, які найперші відчули наслідки повномасштабної війни. Окупація та замінування територій, ведення боїв зробили забрудненими та непридатними для обробки понад 5 млн гектарів сільськогосподарських земель. Сюди ж додались проблеми з експортом, а також нестача працівників.

Про це пише Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Кількість вакансій у сільському господарстві

Станом на травень 2024 року кількість оголошень на OLX у сфері сільського господарства складає — 1 017 пропозицій.

Найбільше оголошень про роботу: у Київській (217), Дніпропетровській (132) та Полтавській областях (74).

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За рік кількість вакансій у сільському господарстві на платформі зменшилась на 20% (станом на травень 2023 року число пропозицій на платформі становило 1 286 вакансій).

Значно зменшилась, майже на 40%, кількість відгуків на оголошення про роботу у категорії «Сільське і лісове господарство/агробізнес»: 29,9 тис. у травні 2023 проти 18,4 тис. цьогоріч.

Як змінилась середня зарплата в АПК

У травні 2024 середня зарплата у пропозиціях роботи для працівників агрогалузі складає — 22 163 гривні. За рік ріст оплати відбувся незначний, всього на 11%.

Найбільш «щедра» середня заробітна плата у Сумській (27 095 грн), Хмельницькій (26 788 грн) та Чернігівській (26 020 грн) областях.

Найменше аграріям готові платити, за даними OLX, у Миколаївській (16 449 грн), Вінницькій (17 365 грн), Чернівецькій (17 875 грн) областях.

Які вакансії в агрогалузі оплачуються найкраще:

Робота в лісі — середня заробітна плата 33 тисячі гривень, кількість пропозицій роботи по Україні — 11, відгуків на оголошення — 247; комбайнер — середня заробітна плата 31 тисяча гривень, кількість пропозицій роботи по Україні — 29, відгуків на оголошення — 366; тракторист — середня заробітна плата 27 тисяч гривень, кількість пропозицій роботи по Україні — 225, відгуків на оголошення — 3,3 тис.; збирачі ягід/грибів/врожаю — середня заробітна плата 25,2 тис. гривень, кількість пропозицій роботи по Україні — 109, відгуків на оголошення — 5,4 тис.; агроном — середня заробітна плата 24,7 тис. гривень, кількість пропозицій роботи по Україні — 20, відгуків на оголошення — 114 тис.

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«Скорочення аграрних підприємств прямо вплинуло на кількість вакансій у галузі, що скоротилась за рік на 20%. Наслідком проблем в агросфері є також незначний ріст заробітних плат — в середньому, всього 11% за рік», — підсумовують в OLX.

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