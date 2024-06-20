Експерти представили рекомендації для економічного розвитку України — Finance.ua

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Експерти представили рекомендації для економічного розвитку України

Казна та Політика
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Експерти представили рекомендації для економічного розвитку України
Експерти представили рекомендації для економічного розвитку України
Україні необхідні додаткові заходи у сфері розвитку виробництва, транспортній політиці, посиленні людського капіталу, створенні умов для повернення українців з-за кордону.
Таке рекомендації представили експерти Консультативної ради з економічної політики при Міністерстві економіки.
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У сфері розвитку виробництв експерти пропонують враховувати регіональну специфіку, орієнтуватися на найбільш адаптивні сектори економіки, як сільське господарство або інформаційні послуги, а також працювати над залученням внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Експерти пропонують створити укріплені економічні кластери на Заході та Південному Заході України, захищені географічною відстанню та сучасними системами ППО.
На думку експертів, державна політика в транспортній сфері має сфокусуватися на процесі інтеграції в транспортну систему ЄС та розвитку прикордонної інфраструктури. Це створить додаткові робочі місця та сприятиме розвитку бізнесу в прилеглих регіонах по обидва боки кордону.
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Важливим заходом у цій сфері стане побудова залізниці Краків — Львів з шириною колії у 1435 мм, що була визначена Європейською комісією пріоритетним проектом.
У сфері зайнятості населення експерти пропонують забезпечити ефективний перерозподіл працівників, зокрема з-поміж ВПО, у ті регіони, де потреба у працівниках та кількість виробництв є вищою.
Вагоме значення експерти Ради приділяють поверненню українців з-за кордону. На думку авторів документа, для цього держава має запропонувати їм безпечні умови для життя, конкурентну заробітну плату, житло, а також сприятливе середовище для розвитку.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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