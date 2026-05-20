День финансов: 12 лет испытаний для банков и комплексная экономическая стратегия Украины Сегодня 17:45

В среду, 20 мая, отмечаем День банкира! 🎉 Поздравляем всех, кто каждый день работает с цифрами, курсами, кредитами и отчетами. Пускай в работе будет меньше стресса и непредсказуемости, в жизни больше стабильности, а баланс пусть всегда остается положительным.

В этом году ко Дню банкира Finance.ua решил вспомнить о непростом пути и испытаниях, которые банковский сектор в Украине пережил с 2014 года:

👀 Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания.

Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. Это займет всего несколько минут, однако нам очень поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного 🔥.

«Макрофин» на 8,35 млрд евро

Украина и Европейский Союз парафировали текст Меморандума о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро. Меморандум от имени Европейского Союза подписал еврокомиссар Валдис Домбровскис. Средства предусмотрены в рамках кредитной программы ЕС в размере 90 млрд евро.

Комплексная экономическая стратегия Украины

Владимир Зеленский анонсировал новую комплексную экономическую стратегию Украины.

🗨️ «Будет подготовлена ​​комплексная экономическая стратегия. Нужны именно такие шаги, которые дадут Украине больше экономического роста и позволят создать больше возможностей для того, чтобы наши люди оставались в нашей стране и создавали рабочие места в Украине», — рассказал Зеленский.

В основу стратегии заложены правила ЕС — прежде всего, построение конкурентной и инвестиционно привлекательной экономики с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора.

Отметим, что в Месячном экономическом мониторинге Украины от Института экономических исследований говорится , что реальный ВВП Украины в первом квартале немного сократился, однако доходы государственного бюджета продолжают расти, а курс гривны остается относительно стабильным.

Поэтапная демобилизация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал , что военнослужащие после увольнения со службы будут получать отсрочку от мобилизации. Ее продолжительность будет зависеть от времени пребывания на фронте.

Он уточнил, что речь идет именно об увольнении с военной службы, после которой будет предусмотрена отсрочка от повторного призыва.

Как отметили в Минюсте, мобилизация или служба по контракту не прекращает статус физического лица-предпринимателя. Согласно законодательству, военнослужащий остается зарегистрированным ФЛП и может сохранить свой бизнес. В то же время, некоторым военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством во время службы.

Новые правила для онлайн-оплат и платежных карт

Национальный банк обновил правила работы с карточными платежами, чтобы сделать расчеты более прозрачными и понятными пользователям. Благодаря изменениям в квитанциях будет больше информации о получателе средств, а банки получат более четкие правила для работы с волонтерскими сборами, чаевыми и оплатой через онлайн-платформы.

Компенсация за автогражданку в Дії

В Украине истекает срок подачи заявлений на компенсацию стоимости автогражданки для ветеранов и ветеранок. Речь идет о выплатах по страховым договорам, срок действия которых уже истек. Подать заявку необходимо до 23 мая включительно. Важно, что оформить компенсацию можно даже в том случае, если полис уже неактивен. Программа касается льготных договоров, заключенных с 1 января 2025 года.

Кстати, украинцы могут проверять и оплачивать штрафы за нарушение ПДД непосредственно в чате с Дія.АІ. Как это сделать — рассказываем здесь

Субсидия в размере 0,00 грн

Как напомнили в Пенсионном фонде, жилищная субсидия в размере 0,00 грн означает отсутствие разницы между стоимостью коммунальных услуг в рамках социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства. Размер обязательного платежа определяется индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Покупка квартиры в Украине

Эксперты OLX Недвижимость подсчитали , что украинцам в среднем нужно от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если откладывать всю месячную зарплату. Меньше времени для накопления нужно жителям Запорожья — около 2 лет. В список городов с наименее доступным жильем вошли Черновцы и Львов. В то же время, самыми дорогими городами остаются Киев и Ужгород.

Тарифы на проезд в Киеве

Ранее мы говорили, что в столице предлагают установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Как пояснили в КГГА, пассажиры, регулярно пользующиеся городским общественным транспортом в Киеве, смогут приобрести месячные проездные билеты со скидками. В пределах такого проездного стоимость одной поездки составит от 23,29 до 23,65 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия:

студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного;

учащиеся во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом со скидкой 75%.



Интересный факт: среди европейских столиц лидером по стоимости общественного транспорта остается Лондон. Разовая поездка на автобусе или трамвае стоит чуть больше 2 евро, на метро — от 3,6 евро. Самые низкие тарифы в столицах зафиксированы в Бухаресте: около 0,6 евро за поездку в наземном транспорте и метро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.