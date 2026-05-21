С 20 мая заработали новые правила в отношении семейных врачей: что изменилось

Идея изменений заключается в создании четкой системы по электронному документообороту

С 20 мая все медицинские информационные системы в Украине стали работать по принципу «один аккаунт — один человек». Теперь каждое действие в электронной системе здравоохранения будет привязано к конкретному медицинскому работнику.

Об этом семейный врач Сницар Алла рассказала в комментарии 24 Каналу.

Как изменится оформление направлений

Семейный врач объяснила, что раньше пациенты могли получить направление через медсестру или регистратуру без непосредственного контакта с семейным врачом. Теперь система будет работать иначе.

По ее словам, направление должен создавать именно тот врач, который несет ответственность за документ, поскольку доступ к медицинским информационным системам станет персонализированным.

«То есть действия медсестры, врача или администратора будут разграничены. Поэтому пациентам придется иметь контакт с семейным врачом или хотя бы официально обращаться к нему через канал коммуникации, если это позволяет конкретное заведение», — отмечает врач.

Что это значит для пациентов и врачей

По словам Сницар, новые правила обеспечивают:

юридическую прозрачность;

защиту персональных данных;

контроль за необоснованными направлениями;

персональную ответственность медиков.

В то же время, семейные врачи могут столкнуться с увеличением бюрократической нагрузки.

Также пациентам с хроническими заболеваниями может быть сложнее быстро получить повторное направление.

Врач обратила внимание, что часть пациентов в случае усложнения процедуры может чаще обращаться в частные клиники, где запись к узким специалистам доступна быстрее.

Она подытожила, что в целом идея изменений заключается в создании четкой системы электронного документооборота.

Что объяснили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что право формировать электронные направления с начала работы системы имели только врачи. Медицинские сестры и братья могут пользоваться своими учетными записями в медицинских информационных системах и помогать врачам в работе.

Там также объяснили, что среди изменений есть только дополнительный уровень защиты от взлома аккаунтов, мониторинг количества устройств, защита от несанкционированного просмотра и перебоя пароля.

Как можно получить электронное направление к узкому специалисту без очередей

В Министерстве здравоохранения отмечают, что украинцы могут воспользоваться услугой электронного направления. Каждый год врачи выписывают около 200 миллионов таких направлений.

Чтобы его получить, нужно обратиться к семейному врачу, который сформирует е-направление. После этого пациент получит SMS-сообщение с номером е-направления.

