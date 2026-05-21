С 20 мая заработали новые правила в отношении семейных врачей: что изменилось
С 20 мая все медицинские информационные системы в Украине стали работать по принципу «один аккаунт — один человек». Теперь каждое действие в электронной системе здравоохранения будет привязано к конкретному медицинскому работнику.
Семейный врач объяснила, что раньше пациенты могли получить направление через медсестру или регистратуру без непосредственного контакта с семейным врачом. Теперь система будет работать иначе.
По ее словам, направление должен создавать именно тот врач, который несет ответственность за документ, поскольку доступ к медицинским информационным системам станет персонализированным.
«То есть действия медсестры, врача или администратора будут разграничены. Поэтому пациентам придется иметь контакт с семейным врачом или хотя бы официально обращаться к нему через канал коммуникации, если это позволяет конкретное заведение», — отмечает врач.
Что это значит для пациентов и врачей
По словам Сницар, новые правила обеспечивают:
юридическую прозрачность;
защиту персональных данных;
контроль за необоснованными направлениями;
персональную ответственность медиков.
В то же время, семейные врачи могут столкнуться с увеличением бюрократической нагрузки.
Также пациентам с хроническими заболеваниями может быть сложнее быстро получить повторное направление.
Врач обратила внимание, что часть пациентов в случае усложнения процедуры может чаще обращаться в частные клиники, где запись к узким специалистам доступна быстрее.
Она подытожила, что в целом идея изменений заключается в создании четкой системы электронного документооборота.
Что объяснили в Минздраве
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что право формировать электронные направления с начала работы системы имели только врачи. Медицинские сестры и братья могут пользоваться своими учетными записями в медицинских информационных системах и помогать врачам в работе.
Там также объяснили, что среди изменений есть только дополнительный уровень защиты от взлома аккаунтов, мониторинг количества устройств, защита от несанкционированного просмотра и перебоя пароля.
Как можно получить электронное направление к узкому специалисту без очередей
В Министерстве здравоохранения отмечают, что украинцы могут воспользоваться услугой электронного направления. Каждый год врачи выписывают около 200 миллионов таких направлений.
Чтобы его получить, нужно обратиться к семейному врачу, который сформирует е-направление. После этого пациент получит SMS-сообщение с номером е-направления.