День финансов: 113 млрд грн долгов за коммуналку, причины ослабления гривны, дефицит кадров в ЕС

В четверг, 5 марта, мы разбирались, хотят ли женщины подарки на 8 марта и какие причины ослабления гривны.

Более 113 млрд грн долгов за коммуналку

Наибольшая задолженность приходится на услуги поставок тепловой энергии и горячей воды. По состоянию на конец четвертого квартала она составила 38 млрд. грн., что на 14,7% больше, чем в предыдущем квартале.

Причины ослабления гривны

С начала 2026 года гривна по официальному курсу обесценилась к доллару США на 3,1% с 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ по состоянию на 5 марта. Об этом сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В то же время доллар просел после скачка из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Какие именно банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен выведены из обращения

В Нацбанке объяснили, что речь идет о банкнотах образцов 2003—2007 годов. При этом под «образцом» подразумевается дизайн банкнот, а не год их фактического выпуска, указанный на оборотной стороне купюры.

Арендовать муниципальное жилье

Восемь общин прошли первый этап оценки в рамках экспериментального проекта по созданию муниципального (социального) жилья для аренды. Проект предусматривает строительство жилья, которое будет оставаться в собственности общин и сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

Где в ЕС дефицит талантливых кадров

Искусственный интеллект быстро сменяет рабочее место, и европейский рынок труда, похоже, едва успевает за этим. Словакия возглавляет список, где 87% опрошенных менеджеров не могут заполнить все необходимые должности, далее следуют Греция и Япония с 84%.

Женщины занимают «мужские» профессии, но платят им меньше

Из-за процесса мобилизации, миграции и острого дефицита кадров бизнес начал пересматривать традиционные кадровые подходы. Женщины все чаще приходят в профессии, годами считавшиеся «мужскими». Но вместе с новыми ролями они нередко получают старую реальность: выполняют ту же работу, что и мужчины, однако зарабатывают меньше.

В то же время Раде объяснили причины уменьшения средней зарплаты в начале года.

Новые камеры автофиксации нарушений ПДД

С 6 марта на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. После их запуска, общее количество таких систем в стране составит 377.

При этом АМКУ начала проверку сетей АЗС из-за скачка цен на горючее.

Wizz Air отменяет полеты в 4 страны

Wizz Air продолжила отмену рейсов по четырем направлениям до 15 марта из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. С обострением конфликта Wizz Air подтвердила, что приостанавливает все рейсы в Израиль, Дубай, Абу-Даби и Амман.

Ювелирный рынок работает «в минус»?

Значительная часть продавцов на ювелирном рынке Украины декларирует столь низкие обороты, что они не покрывают даже базовые расходы бизнеса. По результатам анализа налоговых данных, треть предпринимателей в сфере розничной торговли ювелирными изделиями в прошлом году декларировала выручку до 100 тыс. грн в месяц.

