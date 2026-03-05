Как определить поддельное водительское удостоверение
Проверить подлинность водительского удостоверения «на глаз» невозможно — даже если есть фотография или скан документа. Подтвердить его действительность можно только через официальные проверки. Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем о способах проверки.
Проверка в сервисном центре МВД
Один из способов установить подлинность водительского удостоверения — лично обратиться в сервисный центр МВД.
При проверке администраторы сверяют данные документа с государственными реестрами и информационными базами. В частности, сопоставляются реквизиты удостоверения, персональные данные владельца и информация, содержащаяся в Едином государственном реестре транспортных средств.
Такая комплексная проверка позволяет подтвердить, является ли документ действительным.
Экспертное исследование документа
Еще один способ проверить водительское удостоверение — обратиться в Экспертную службу МВД. В рамках экспертного исследования специалисты используют специальное оборудование и технические средства контроля, позволяющие установить подлинность документа.
В ходе экспертизы, в частности:
- проверяют наличие и цельность защитных элементов;
- исследуют полиграфические характеристики бланка;
- анализируют структуру защитных слоев документа;
- устанавливают возможные признаки вмешательства, подчистки или замены персональных данных;
- сверяют способ нанесения информации по официально утвержденным образцам.
Такой комплексный анализ позволяет определить, является ли удостоверение настоящим или имеет признаки подделки.
Онлайн-проверка водительского удостоверения
Подлинность водительского удостоверения также можно проверить онлайн на официальном сайте Главного сервисного центра МВД. Для этого следует ввести серию и номер документа, а также дату рождения владельца. Сервис позволяет проверить, числится ли удостоверение в реестре как выданное.
В приложении «Дія» и в Кабинете водителя отображаются удостоверения, выданные сервисными подразделениями МВД после 2013 года.
В то же время онлайн-проверка подтверждает только факт выдачи документа. Полноценно установить его подлинность можно только при личном обращении в сервисный центр или в рамках экспертного исследования.
Следует также учитывать, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1388 в водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств введены дополнительные элементы защиты. В частности, речь идет о специальной маркировке защитного покрытия, а также QR-код на свидетельстве о регистрации транспортного средства, ведущего на электронный сервис проверки данных на сайте ГСЦ МВД.
В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов в МВД рекомендуют пользоваться только официальными механизмами проверки и обращаться в сервисные центры или в Экспертную службу МВД.
Ранее мы сообщали, что в Украине предлагают ввести штрафные баллы за нарушение ПДД. Подробно об этой инициативе мы рассказывали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Что будет с курсом до 15 марта
День финансов: 113 млрд грн долгов за коммуналку, причины ослабления гривны, дефицит кадров в ЕС
Зеленский рассказал, как государство планирует сдержать ценники на АЗС
Цифровое евро: что готовит ЕС для обеспечения платежного суверенитета
Где в Польше планируют построить «воздушное метро»
Более 40 миллиардов евро: потери от туризма из-за войны на Ближнем Востоке