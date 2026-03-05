Как определить поддельное водительское удостоверение Сегодня 19:32

Водительское удостоверение в Украине

Проверить подлинность водительского удостоверения «на глаз» невозможно — даже если есть фотография или скан документа. Подтвердить его действительность можно только через официальные проверки. Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем о способах проверки.

Проверка в сервисном центре МВД

Один из способов установить подлинность водительского удостоверения — лично обратиться в сервисный центр МВД.

При проверке администраторы сверяют данные документа с государственными реестрами и информационными базами. В частности, сопоставляются реквизиты удостоверения, персональные данные владельца и информация, содержащаяся в Едином государственном реестре транспортных средств.

Такая комплексная проверка позволяет подтвердить, является ли документ действительным.

Экспертное исследование документа

Еще один способ проверить водительское удостоверение — обратиться в Экспертную службу МВД. В рамках экспертного исследования специалисты используют специальное оборудование и технические средства контроля, позволяющие установить подлинность документа.

В ходе экспертизы, в частности:

проверяют наличие и цельность защитных элементов;

исследуют полиграфические характеристики бланка;

анализируют структуру защитных слоев документа;

устанавливают возможные признаки вмешательства, подчистки или замены персональных данных;

сверяют способ нанесения информации по официально утвержденным образцам.

Такой комплексный анализ позволяет определить, является ли удостоверение настоящим или имеет признаки подделки.

Онлайн-проверка водительского удостоверения

Подлинность водительского удостоверения также можно проверить онлайн на официальном сайте Главного сервисного центра МВД . Для этого следует ввести серию и номер документа, а также дату рождения владельца. Сервис позволяет проверить, числится ли удостоверение в реестре как выданное.

В приложении «Дія» и в Кабинете водителя отображаются удостоверения, выданные сервисными подразделениями МВД после 2013 года.

В то же время онлайн-проверка подтверждает только факт выдачи документа. Полноценно установить его подлинность можно только при личном обращении в сервисный центр или в рамках экспертного исследования.

Следует также учитывать, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1388 в водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств введены дополнительные элементы защиты. В частности, речь идет о специальной маркировке защитного покрытия, а также QR-код на свидетельстве о регистрации транспортного средства, ведущего на электронный сервис проверки данных на сайте ГСЦ МВД.

В случае возникновения сомнений относительно подлинности документов в МВД рекомендуют пользоваться только официальными механизмами проверки и обращаться в сервисные центры или в Экспертную службу МВД.

