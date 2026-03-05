0 800 307 555
Ювелирный рынок работает «в минус»? Налоговая заподозрила теневые схемы

23
Ювелирный рынок Украины попал под прицел налоговой
Ювелирный рынок Украины попал под прицел налоговой
Значительная часть продавцов на ювелирном рынке Украины декларирует столь низкие обороты, что они не покрывают даже базовые расходы бизнеса.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Что показала статистика ГНС

По результатам анализа налоговых данных, треть предпринимателей в сфере розничной торговли ювелирными изделиями в прошлом году декларировала выручку до 100 тыс. грн в месяц.
По словам налоговиков, такие показатели вызывают сомнения, ведь они часто не покрывают даже минимальные затраты бизнеса, в частности:
  • оплату труда работников;
  • аренду торговых помещений;
  • закупку товара;
  • налоговые платежи
В ГНС предполагается, что часть предпринимателей может занижать реальные объемы продаж или не проводить все операции через РРО или ПРРО.
Чем еще «грешит» ювелирный рынок

Налоговая служба также проверила, как продавцы выполняют требования по выдаче чеков.
В начале марта 2026 года ГНС ​​провела более 30 контрольных закупок ювелирных изделий в разных регионах Украины. В 80% случаев покупателям выдали фискальные чеки.
По словам исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух, это свидетельствует о постепенном улучшении ситуации, хотя проблемы все еще остаются.
В прошлом году в сфере торговли ювелирными изделиями провели:
  • 254 фактические проверки;
  • штрафы на сумму 91 млн грн;
  • обнаружили 10 случаев использования незадекларированного труда.
Еще одна проблема — выплата зарплат «в конвертах». В отчетности официально задекларированные зарплаты составляют около 8−9 тыс. грн., хотя фактически работникам предлагают в 2−3 раза большую оплату.
Налоговики также фиксируют использование схем так называемого дробления бизнеса. В ходе проверки одного из ювелирных брендов обнаружили, что он работал через сеть из 18 ФЛП.
В ГНС подчеркивают, что подобные схемы используются для минимизации налогов.

Что дальше

По словам Карнаух, налоговая служба планирует продолжать диалог с представителями рынка, чтобы совместно выработать дорожную карту детенизации ювелирной отрасли.
В то же время в ГНС подчеркивают: нарушения законодательства и дальше будут проверять, а на выявленные злоупотребления будут реагировать.

Какие проблемы называет сам бизнес

Предприниматели отрасли, в свою очередь, рассказали о трудностях, с которыми сталкивается рынок. Среди ключевых вызовов:
  • постоянные обстрелы и риски безопасности;
  • перебои с электроэнергией;
  • нехватка персонала;
  • рост цен на сырье;
  • сильная конкуренция с импортными изделиями
В то же время, представители бизнеса заявляют, что заинтересованы работать легально.
«Мы заинтересованы работать в белую и спать спокойно», — отметил один из участников рынка.
Ранее мы сообщали, что украинский ювелирный рынок достиг 1,23 млрд грн выручки.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоговые махинацииНалоги
