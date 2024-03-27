День финансов: $1,5 млрд от Всемирного банка, новые услуги в «Дії», госдолг Украины — Finance.ua

День финансов: $1,5 млрд от Всемирного банка, новые услуги в «Дії», госдолг Украины Сегодня 17:50

Среда, 27 марта. Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара, а Пенсионный фонд объясняет, почему индексация разочаровала украинцев.

$1,5 млрд от Всемирного банка. Совет директоров Всемирного банка Совет директоров Всемирного банка одобрил заем на поддержку политики развития «Основы роста» в размере $1,5 млрд. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

$10,2 млрд от партнеров. По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в первом квартале 2024 года Украина планирует получить почтиот партнеров.

нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить 10−15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации. В то же время, по словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка,от международных партнеров в следующем году может составить 10−15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.

Госдолг Украины. Министерство финансов Министерство финансов сообщает , что государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 года составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или 143,69 млрд долларов. В феврале 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на 1,21 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Привязка гривны к евро вместо доллара. В Национальном банке В Национальном банке предполагают , что в скором будущем возникнет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара, поскольку в Украине растет доля валютных сделок в евро.

гривна потеряла около 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро. Помимо действий Национального банка на курс влияют ситуативные и психологические факторы. Как сообщил сообщил экспредседатель Совета НБУ Богдан Данилишин, за последние две неделиоколо 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро. Помимо действий Национального банка на курс влияют ситуативные и психологические факторы.

инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков. Также Нацбанк доработал и повторно обнародовал обсуждение изменений организациии перевозки валютных ценностей банков.

Кешбэк «Покупай украинское». Программа кешбэка «Покупай украинское», направленная на поддержку отечественных производителей, Программа кешбэка «Покупай украинское», направленная на поддержку отечественных производителей, может заработать уже в начале июля этого года. Государственному бюджету она обойдется около 20 млрд гривен в год. Предварительно планируется, что средства будут возвращаться на виртуальную банковскую карту, а потратить их можно будет только на товары, произведенные в Украине.

Реестр ущерба от агрессии рф. Реестр ущерба вследствие российской агрессии 2 апреля 2024 года официально Реестр ущерба вследствие российской агрессии 2 апреля 2024 года официально откроет процесс подачи заявлений о возмещении причиненного вреда, ущерба или травм, вызванных российской агрессией против Украины.

Доплаты в 100 грн. В Украине закончилась выплата пенсий за текущий месяц. Однако после долгожданного повышения пенсий многие пенсионеры остались недовольны полученными суммами. Мол, где обещанные правительством 8% индексации, если на самом деле прибавили меньше, а то и вовсе ничего. Как так вышло, В Украине закончилась выплата пенсий за текущий месяц. Однако после долгожданного повышения пенсий многие пенсионеры остались недовольны полученными суммами. Мол, где обещанные правительством 8% индексации, если на самом деле прибавили меньше, а то и вовсе ничего. Как так вышло, объяснили в Пенсионном фонде.

Новые услуги в «Дії». В приложении «Дія» уже в ближайшее время В приложении «Дія» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями. Также в планах — услуги для ветеранов. Кроме того, Минцифры работает над запуском услуги вступления в брак онлайн. В скором времени в приложении может появиться возможность растаможки авто.

Кабинет пациента — это хорошо, но даже если у вас нет хронических заболеваний, аптечка всегда должна быть в вашем доме. Порезы, ожоги, расстройства пищеварения, перепады давления… К сожалению, от этого никто не застрахован. Как собрать домашнюю аптечку, сколько это стоит и чего категорически нельзя делать — Finance.ua вместе с сетью аптек АНЦ рассказывает в новой статье:

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