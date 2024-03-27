День финансов: $1,5 млрд от Всемирного банка, новые услуги в «Дії», госдолг Украины — Finance.ua

День финансов: $1,5 млрд от Всемирного банка, новые услуги в «Дії», госдолг Украины
Среда, 27 марта. Нацбанк рассматривает вариант привязки гривны к евро вместо доллара, а Пенсионный фонд объясняет, почему индексация разочаровала украинцев.
$1,5 млрд от Всемирного банка. Совет директоров Всемирного банка одобрил заем на поддержку политики развития «Основы роста» в размере $1,5 млрд. Привлеченные средства будут направлены на поддержку Государственного бюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в первом квартале 2024 года Украина планирует получить почти $10,2 млрд от партнеров.
В то же время, по словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить 10−15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.
Госдолг Украины. Министерство финансов сообщает, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 29 февраля 2024 года составил 5 трлн 490,10 млрд гривен или 143,69 млрд долларов. В феврале 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд гривен и сократилась на 1,21 млрд долларов в долларовом эквиваленте.
Привязка гривны к евро вместо доллара. В Национальном банке предполагают, что в скором будущем возникнет вопрос о привязке курса гривны к евро вместо доллара, поскольку в Украине растет доля валютных сделок в евро.
Как сообщил сообщил экспредседатель Совета НБУ Богдан Данилишин, за последние две недели гривна потеряла около 2,9% по отношению к доллару и 1,9% по отношению к евро. Помимо действий Национального банка на курс влияют ситуативные и психологические факторы.
Также Нацбанк доработал и повторно обнародовал обсуждение изменений организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.
Кешбэк «Покупай украинское». Программа кешбэка «Покупай украинское», направленная на поддержку отечественных производителей, может заработать уже в начале июля этого года. Государственному бюджету она обойдется около 20 млрд гривен в год. Предварительно планируется, что средства будут возвращаться на виртуальную банковскую карту, а потратить их можно будет только на товары, произведенные в Украине.
Реестр ущерба от агрессии рф. Реестр ущерба вследствие российской агрессии 2 апреля 2024 года официально откроет процесс подачи заявлений о возмещении причиненного вреда, ущерба или травм, вызванных российской агрессией против Украины.
Доплаты в 100 грн. В Украине закончилась выплата пенсий за текущий месяц. Однако после долгожданного повышения пенсий многие пенсионеры остались недовольны полученными суммами. Мол, где обещанные правительством 8% индексации, если на самом деле прибавили меньше, а то и вовсе ничего. Как так вышло, объяснили в Пенсионном фонде.
Новые услуги в «Дії». В приложении «Дія» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями. Также в планах — услуги для ветеранов. Кроме того, Минцифры работает над запуском услуги вступления в брак онлайн. В скором времени в приложении может появиться возможность растаможки авто.
Кабинет пациента — это хорошо, но даже если у вас нет хронических заболеваний, аптечка всегда должна быть в вашем доме. Порезы, ожоги, расстройства пищеварения, перепады давления… К сожалению, от этого никто не застрахован. Как собрать домашнюю аптечку, сколько это стоит и чего категорически нельзя делать — Finance.ua вместе с сетью аптек АНЦ рассказывает в новой статье:
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