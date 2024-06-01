Что изменится в Украине с 1 июня: тарифы, пенсии, повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 июня: тарифы, пенсии, повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее Сегодня 08:07 — Казна и Политика

Что изменится в Украине с 1 июня: тарифы, пенсии, повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее, Фото: freepik

В Украине с начала июня произойдут некоторые изменения. В частности, возрастут цены на электроэнергию. Тарифы на газ и воду останутся неизменными. Также правительство планирует увеличить акцизы на алкоголь, топливо и сигареты. Какие изменения ожидают украинцев, читайте ниже.

Тарифы

Электроэнергия. С 1 июня единый 4,32 грн/кВт. С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составит

бизнеса. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, установила новые предельные цены на электроэнергию для

С 1 июня на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт·ч.

Газ. Цена на газ для украинских семей, обслуживаемых «Нафтогазом Украины», 7,96 грн (с НДС) за 1 куб. м. Цена на газ для украинских семей, обслуживаемых «Нафтогазом Украины», останется неизменной как минимум на год и составит(с НДС) за 1 куб. м.

Вода. Для населения тарифы на воду с 1 июня не изменятся, Для населения тарифы на воду с 1 июня не изменятся, информирует НКРЭКУ. Однако не для всех — цены могут вырасти в громадах, где местные власти повышают тарифы на воду без согласования с НКРЭКУ.

С 1 июня предлагается установить увеличить оптовые тарифы на водоотводы для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Отключение света

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил , что отсутствие отключений света с 26 мая обусловлено выходом из ремонтов двух атомных энергоблоков. Однако вскоре в ремонт выйдут другие мощности атомных электростанций, после чего ситуация изменится.

В «Укрэнерго» прогнозируют , что веерные отключения света могут продолжаться до конца лета.

Пенсии

Увеличение минимальной пенсии в июне не предусматривается. Дело в том, что размер такой пенсионной выплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. А он устанавливается на 1 января текущего года. В 2024 году он составляет 2361 гривну.

Однако в результате весенней индексации размер минимальной пенсии вырос на 364 гривны и теперь составляет 2725 гривен. Такая выплата устанавливается пенсионерам, достигшим 65-летнего возраста и не успевшим приобрести достаточный страховой стаж.

Повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее

Правительство хочет поднять акцизы на табак, алкоголь и топливо, чтобы найти деньги на финансирование армии. В случае повышения акциза стоит ждать стремительное подорожание бензина.

акцизного налога на табачные изделия. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал ВР принять за основу правительственный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок

В частности, денежную единицу измерения ставки акцизного налога на табачные изделия хотят определять в евро.

бензины 359 евро за 1000 литров, на газойли (дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ — 277 евро за 1000 литров. Также предлагается установить следующие ставки акцизного налога: на359 евро за 1000 литров, на(дизельное топливо) — 330 евро за 1000 литров, на— 277 евро за 1000 литров.

Субсидии

После окончания отопительного сезона некоторым категориям граждан были автоматически переназначены субсидии. Однако это не касается всех.

В Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах нужно идти, если:

заявитель арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Также некоторые категории лиц, получающих субсидии, должны до 1 июля обратиться за продлением выплат. Для этого нужно одновременно отвечать всем критериям:

если вы — получатель жилищно-коммунальной субсидии или льготы;

были получателем субсидии или льготы по состоянию на начало полномасштабной агрессии рф 24 февраля 2022 года;

проживали (или проживаете) на ВОТ или в зоне активных боевых действий;

если с начала полномасштабного вторжения не обращались в органы соцзащиты или Пенсионного фонда Украины за переназначением субсидии или льготы.

Зарплаты военных

В Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также они могут получать доплаты за пребывание на передовой в течение 30 дней.

Как говорится в разъяснениях Министерства обороны, денежное довольствие выплачивается до 20 числа ежемесячно (текущего месяца за прошлый). Военнослужащий, воюющий непосредственно на линии столкновения, будет получать 20 100 гривен основного денежного довольствия, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях и 70 тысяч гривен за каждые 30 дней на линии боевого столкновения.

Мобилизация

проживающих за рубежом. В Украине идет мобилизация. Новые правила обязывают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в течение 60 дней. Это касается граждан Украины, находящихся в Украине, а также

До 16 июня вернуться на воинский учет должны те украинские мужчины, которые были официально сняты с него ранее из-за своего выезда за границу сроком более трех месяцев. Для этого они должны лично приехать в Украину, прийти в ТЦК (или орган СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов) и снова стать на воинский учет.

«Официальный» QR-код в приложении Резерв+

18 июня Министерство обороны планирует внедрить новый функционал в приложении « Министерство обороны планирует внедрить новый функционал в приложении « Резерв+ ». Это приложение фактически является электронным кабинетом для всех военнообязанных.

Главной особенностью будет наличие QR-кода , который позволит проверить данные о человеке в системе «Оберег». С помощью этого кода информация из системы «Резерв+» будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажный военно-учетный документ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.