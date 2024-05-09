НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду для непобутових споживачів — Finance.ua

НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду для непобутових споживачів Сьогодні 12:44 — Особисті фінанси

НКРЕКП планує підвищувати тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Про це йшлося на засіданні регулятора 8 травня, передає Укрінформ.

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Так, із 1 червня пропонується встановити такі оптові тарифи тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 11,88 грн;

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 9,36 грн;

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 6,87 грн;

Львівводоканал — 9,02 грн;

Чернівціводоканал — 10,26 грн;

Київводоканал — 9,66 грн;

Дніпроводоканал — 11,52 грн;

Житомирводоканал — 17,52 грн;

Черкасиводоканал — 10,51 грн;

Харківводоканал — 9,88 грн.

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Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 30,36 грн;

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 22,88 грн;

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 17,45 грн;

Львівводоканал — 20,04 грн;

Чернівціводоканал — 23,86 грн;

Київводоканал — 21,42 грн;

Дніпроводоканал — 23,92 грн;

Житомирводоканал — 32,77 грн;

Черкасиводоканал — 20,19 грн;

Харківводоканал — 22,87 грн.

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Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пропонують встановити для ПрАТ «Енергоресурси» — 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення — КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (41,3 грн за 1 кубометр).

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Довідка Finance.ua:

наприкінці січня 2024 року НКРЕКП виносила на обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення частини водоканалів, однак потім питання було зняте з розгляду;

у червні 2023 року регулятор встановив нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ «Укрзалізниця». Середньозважене зростання становило 32%;

прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення не було погоджено з урядом, і доручив розпочати додаткові консультації з його перегляду. Міненерго назвало рішення необґрунтованим, тоді як водоканали закликали підвищити тарифи задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів;

на початку липня 2023 року НКРЕКП скасувала рішення про підвищення тарифів на воду.

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Укрінформ За матеріалами:

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