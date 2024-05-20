В Україні введуть QR-код, що замінить військовий квиток — Finance.ua

В Україні введуть QR-код, що замінить військовий квиток
Військовозобов'язані матимуть можливість згенерувати QR-код, який можна буде носити з собою замість військового квитка.
Про це повідомив член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія у Telegram.
За його словами, станом на сьогодні:
- 2944 осіб оновили свої персональні дані у ТЦК та СП;
- 3703 — у ЦНАПах;
- 415 094 українці оновили дані через платформу «Резерв+».
«Наступний крок — генерація QR коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток», — поінформував Арахамія.
Він пояснив, що такий QR-код буде працювати «по аналогії з COVID-сертифікатом».
Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.
Міністерство оборони України запустило електронну чергу для відвідування територіальних центрів комплектування.
Мобільний застосунок «Резерв+» доступний у маркетах 176 країн.
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