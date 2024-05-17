У Києві з 18 травня ЦНАПи починають приймати військовозобов'язаних — Finance.ua

У Києві з 18 травня ЦНАПи починають приймати військовозобов'язаних Сьогодні 16:20 — Казна та Політика

З п’ятниці, 18 травня, військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього вже підготували більше 300 адміністраторів.

Про це повідомила директорка департаменту ЦНАП міста Києва Наталія Шамрай в ефірі «Київ24».

Шамрай сказала, що працівники києвських ЦНАПів приймають усіх охочих для оновлення даних військовозобов'язаного.

«До системи ми підключені, саме вона буде ідентифікувати людину. Для цього необхідно прийти і мати із собою документ, який засвідчує особу. Також необхідно при собі мати військовий квиток, або приписне», — підкреслила вона.

Також директорка департаменту ЦНАП Києва зазначила, що якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді на місці будуть з’ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися.

«У Києві підключено близько 300 адміністраторів, тому пропускна здатніть досить потужна», — підсумувала Шамрай.

Нагадаємо, військовозобов'язані чоловіки після 18 травня, коли набере чинності новий мобілізаційний закон, мають 60 днів, щоб оновити свої дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП, або онлайн.

Раніше повідомлялось, що не всі ЦНАПи готові для оновлення даних військовозобов'язаних, через те, що уряд не давай їм необхідний доступ до систем.

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