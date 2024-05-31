Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — Укренерго — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — Укренерго

Енергетика
136
Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — Укренерго
Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — Укренерго
Відсутність відключень світла з 26 травня обумовлене виходом з ремонтів двох атомних енергоблоків. Однак невдовзі у ремонт вийдуть інші потужності атомних електростанцій, після чого ситуація зміниться.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю ютуб-каналу видання «Українська правда», передає Укрінформ.
За його словами, в останній тиждень травня графік погодинних відключень не застосовується завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій, однак це покращення ситуації тимчасове.

Читайте також: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», — сказав Кудрицький.
Він нагадав, що через масовані атаки, які поновилися у березні, енергосистема втратила багато теплових та гідрогенеруючих потужностей.
Читайте також
«Це створило дефіцит виробництва електроенергії. І ми не можемо перекрити той дефіцит навіть досить великими обсягами імпорту електроенергії», — пояснив очільник Укренерго.
Кудрицький також повідомив, що завдяки допомозі міжнародних партнерів Укренерго вже відновило майже 90% своїх об'єктів, що були пошкоджені через масовані атаки в опалювальний сезон 2022−2023 років. Водночас він зауважив, що залучити підтримку дозволили давні відносини Укренерго з донорами та хороша репутація компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.