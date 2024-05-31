Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — Укренерго Сьогодні 12:46 — Енергетика

Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться — Укренерго

Відсутність відключень світла з 26 травня обумовлене виходом з ремонтів двох атомних енергоблоків. Однак невдовзі у ремонт вийдуть інші потужності атомних електростанцій, після чого ситуація зміниться.

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю ютуб-каналу видання «Українська правда», передає Укрінформ.

За його словами, в останній тиждень травня графік погодинних відключень не застосовується завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій, однак це покращення ситуації тимчасове.

«Згідно з графіком, уже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову», — сказав Кудрицький.

Він нагадав, що через масовані атаки, які поновилися у березні, енергосистема втратила багато теплових та гідрогенеруючих потужностей.

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«Це створило дефіцит виробництва електроенергії. І ми не можемо перекрити той дефіцит навіть досить великими обсягами імпорту електроенергії», — пояснив очільник Укренерго.

Кудрицький також повідомив, що завдяки допомозі міжнародних партнерів Укренерго вже відновило майже 90% своїх об'єктів, що були пошкоджені через масовані атаки в опалювальний сезон 2022−2023 років. Водночас він зауважив, що залучити підтримку дозволили давні відносини Укренерго з донорами та хороша репутація компанії.

Укрінформ За матеріалами:

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