Что изменится в Украине с 1 февраля: коммуналка, лимиты на переводы и цены на ж/д билеты — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 февраля: коммуналка, лимиты на переводы и цены на ж/д билеты Сегодня 08:17

Что изменится в Украине с 1 февраля: коммуналка, лимиты на переводы и цены на ж/д билеты

С 1 февраля украинцев ждет ряд изменений. В частности, вводятся новые условия использования электроэнергии на отопление, меняется стоимость железнодорожных билетов на определенные маршруты, а также вводятся лимиты на денежные переводы.

Детальнее о том, что изменится с 1 февраля — далее в материале.

Тариф на свет

С 1 февраля 2025 года в Украине изменится подход к формированию тарифов на электроэнергию для абонентов, использующих электроустановки для отопления из-за отсутствия центрального теплоснабжения или газового отопления.

Для них правительство ввело льготный тариф в 2,64 грн/кВт-ч на первые 2000 кВт электроэнергии в месяц. Если потребление превышает этот лимит, избыточный объем будет оплачиваться по стандартному тарифу 4,32 грн/кВт-ч.

Согласно заявлению «Нафтогаза Украины», прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января не повлияет на цены для бытовых потребителей.

Тариф на газ будет оставаться 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2025, поскольку мораторий на повышение тарифов во время войны продолжает действовать.

Путешествия по железной дороге

Укрзализныця с 1 февраля уменьшит скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. При этом размер скидки на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

Ранее для популяризации собственных международных сообщений «Укрзализныця» согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. В настоящее время компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн.

По направлению Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки вырастет:

в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ — на 20−27%;

в вагонах купе — на 9−27%.

За счет уменьшения скидки вырастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев — Варшава — на 37%;

Киев — Будапешт — на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

Также 6 февраля компания запускает новые удобные ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом.

Лимиты на денежный перевод

С 1 февраля 2025 г. в Украине банки начнут устанавливать ограничения не только на P2P-переводы, но и на все виды денежных переводов, включая переводы по реквизитам IBAN без документально подтвержденного дохода.

Также банки ограничат количество счетов в одной валюте для клиентов без подтвержденных источников дохода — не более трех. В то же время ограничения не коснутся депозитных, кредитных счетов и счетов для программ господдержки.

Читайте также: Лимиты на карточные переводы с 1 февраля

Для попавших в группу «высокого риска» клиентов планируется установить лимит на исходящие переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.

с 1 февраля 2025 года — в сумме до 150 тыс. грн в месяц;

с 1 июня 2025 года — в сумме до 100 тыс. грн в месяц.

Кого не будет касаться

Лимиты не будут касаться клиентов, доходы которых подтверждены, например, тех, кто получает зарплату на банковские карты, и волонтеров.

Клиенты также смогут обратиться в банк для запроса на повышение лимита при предоставлении документального подтверждения средств.

«800 Плюс» в Польше

С 1 февраля начинается прием заявок на получение государственной помощи 800 Плюс в новом расчетном периоде, который продлится с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

Для того чтобы выплаты были непрерывными, заявление следует подать до 30 апреля.

У родителей есть три месяца с даты рождения ребенка, чтобы подать заявление. В этом случае они получат денежные средства с компенсацией с этой даты.

Право на 800 Плюс будут иметь те украинские дети, которые учатся в польских учебных заведениях. Дети, вовлеченные в польскую систему образования, зарегистрированы в System Informacji Oswiatowej (SIO). Поэтому родителям нужно уточнить у руководства учебного заведения, внесены ли данные ребенка в этот реестр.

Субсидии для ВПЛ

С 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать документы для получения субсидии на аренду жилья.

Претендовать на помощь могут семьи ВПЛ, которые отвечают следующим условиям:

не имеют собственного жилья с площадью более 13,65 кв. м на человека;

тратят более 20% семейного дохода на аренду;

их жилье уничтожено или повреждено и признано непригодным для проживания;

не получают других выплат на проживание ВПЛ и не имеют долгов по алиментам.

Семьи, чей доход не превышает 5840 грн на человека, смогут получить большую компенсацию арендной платы.

Кроме того, с 1 февраля выплаты для ВПЛ будут автоматически продлены для всех, кто уже их получал.

Прохождение ВВК

Ранее сообщалось, что граждане Украины, имеющие статус «ограниченно пригодный», должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля. Тем, кто этого не сделает, обещали уже на следующий день применить штрафные санкции.

Однако ограниченно пригодным будет продлен срок повторного прохождения ВВК до 5 июня. Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск.

Подтверждение статуса критически важных предприятий

подтвердить свой статус критически важных до 28 февраля 2025 года. Согласно новым правилам бронирования , предприятия должныдо 28 февраля 2025 года.

Те, кто не подаст документы в срок, потеряют этот статус, а их работники — бронирование. Подтвержденные же предприятия смогут бронировать сотрудников на один год.

После 28 февраля у руководителей критических предприятий будет 72 часа для повторного бронирования работников через портал «Дія».

Возвращение на службу после СОЧ

До конца февраля 2025 г. военнослужащие, впервые самовольно покинувшие часть (СОЧ), имеют возможность вернуться на службу без уголовной ответственности.

Ранее этот срок был до 1 января, но его продлили, чтобы у военных было больше времени на возвращение.

Доставка посылок «Укрпочтой»

«Укрпочта» с 3 февраля сократит сроки доставки посылок по Украине до одного дня благодаря переходу к обработке отправлений в автоматизированном формате.

Процесс автоматизации будет окончательно завершен, и 100% посылок Укрпочта будет обрабатывать на роботизированных линиях.

Повышение тарифов Lifecell

Стоимость тарифов третьего по количеству абонентов оператора lifecell поднимется в феврале.

Причина — рост стоимости электроэнергии.

Пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, перенесших свой номер в lifecell с декабря. Они могли зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

Прибавки к пенсии

Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 944,4 грн.

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:

достичь 80 лет и больше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.