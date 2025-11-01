Что изменится для украинцев с 1 ноября Сегодня 10:07

Что изменится для украинцев с 1 ноября

Последний месяц осени принесет украинцам важные нововведения — от обновленных правил оформления отсрочки от мобилизации до новых условий для наших граждан в Польше.

Finance.ua рассказывает, какие изменения ждут украинцев с 1 ноября.

Мобилизация и отсрочка

В Украине продлили военное положение с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. В ноябре Минобороны не планирует сокращать или увеличивать объем мобилизации на военную службу в Украине.

С 1 ноября заработает автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через «Резерв+» или в ЦПАУ.

Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продлит ее автоматически без повторных заявлений и очередей в ТЦК.

Государственные выплаты

Получатели отдельных видов государственной помощи до 1 ноября 2025 г. должны пройти физическую идентификацию для продолжения получения выплат.

Речь идет о тех, кто на начало полномасштабного вторжения состоял на учете в органах соцзащиты на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Если после 24 февраля 2022 г. они не подавали заявление о продлении выплат на других территориях, им необходимо пройти идентификацию.

Как пройти идентификацию и кому необходимо это сделать, рассказывали здесь.

Курс валют

По словам финансового аналитика Алексея Козырева, НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро

Как заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, после полугода относительного спокойствия на рынке ожидается медленный, но постепенный рост курса доллара и евро, поэтому коридоры заметно изменятся.

Он считает, что изменения могут быть частыми, но незначительными с периодами пауз:

Стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8−42,5 грн;

будет колебаться в пределах 41,8−42,5 грн; Евро будет стоить в диапазоне 48,5−50 грн.

«Пакет школьника»

По программе «Пакет школьника» семьям единовременно выплачивается 5000 грн на каждого первоклассника.

С 1 октября тратить единовременную помощь можно не только на школьные принадлежности и одежду, но и на книги.

В этом году программа осуществления выплат продлится до 15 ноября.

Тарифы на коммунальные услуги

4,32 грн за кВт/ч. Повышение тарифов на электроэнергию для населения не планируется, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут платитьза кВт/ч.

Правительство сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:

за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч;

за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт⋅час.

периоде 2025−2026 годов. Тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном

7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года. Более 98% домохозяйств, а это более 12 миллионов, получают газ от ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф составляет и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.

Изменения для украинцев за границей

С 1 ноября Польша вводит определенные изменения для украинцев, касающиеся жилья. В лагеря для беженцев будут заселять только уязвимые группы населения:

детей, получающих пособие в размере 15 злотых в день;

пенсионеров, получающих пособие, как пенсию, в размере 15 злотых в день;

людей с инвалидностью без пособия по пенсии.

Временная защита для украинцев в республике будет действовать до 4 марта 2026 года.

Тарифные планы lifecell

Начиная с 1 ноября 2025 года, тарифные планы «VIP ULTRA» послеоплата, «SMS Мир», «Партнер 190», «Партнер 250», «Бизнес Старт», «Бизнес Старт» послеоплата, «Бизнес Свобода», «Бизнес Свобода» 169″, «Бизнес плюс 169» послеоплата и продление обслуживания корпоративных абонентов будут закрыты.

Как будут обслуживаться абоненты вышеуказанных тарифных планов — читайте по ссылке.

