Что изменится для украинцев с 1 ноября
Последний месяц осени принесет украинцам важные нововведения — от обновленных правил оформления отсрочки от мобилизации до новых условий для наших граждан в Польше.
Finance.ua рассказывает, какие изменения ждут украинцев с 1 ноября.
Мобилизация и отсрочка
В Украине продлили военное положение с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. В ноябре Минобороны не планирует сокращать или увеличивать объем мобилизации на военную службу в Украине.
С 1 ноября заработает автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Подать заявление о ее получении можно в смартфоне через «Резерв+» или в ЦПАУ.
Если все данные для отсрочки есть в реестрах, система продлит ее автоматически без повторных заявлений и очередей в ТЦК.
Государственные выплаты
Получатели отдельных видов государственной помощи до 1 ноября 2025 г. должны пройти физическую идентификацию для продолжения получения выплат.
Речь идет о тех, кто на начало полномасштабного вторжения состоял на учете в органах соцзащиты на оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.
Если после 24 февраля 2022 г. они не подавали заявление о продлении выплат на других территориях, им необходимо пройти идентификацию.
Как пройти идентификацию и кому необходимо это сделать, рассказывали здесь.
Курс валют
По словам финансового аналитика Алексея Козырева, НБУ допустит в ноябре-начале декабря плавную девальвацию гривны до уровня до 42,50−43,2 гривны за доллар и, соответственно, до уровней 49,50−50,3 гривен за евро
Как заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, после полугода относительного спокойствия на рынке ожидается медленный, но постепенный рост курса доллара и евро, поэтому коридоры заметно изменятся.
Он считает, что изменения могут быть частыми, но незначительными с периодами пауз:
- Стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8−42,5 грн;
- Евро будет стоить в диапазоне 48,5−50 грн.
«Пакет школьника»
По программе «Пакет школьника» семьям единовременно выплачивается 5000 грн на каждого первоклассника.
С 1 октября тратить единовременную помощь можно не только на школьные принадлежности и одежду, но и на книги.
В этом году программа осуществления выплат продлится до 15 ноября.
Тарифы на коммунальные услуги
Повышение тарифов на электроэнергию для населения не планируется, по меньшей мере, до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч.
Правительство сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:
- за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч;
- за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт⋅час.
Тарифы на тепло и горячую воду останутся неизменными в отопительном периоде 2025−2026 годов.
Более 98% домохозяйств, а это более 12 миллионов, получают газ от ГК «Нафтогаз Украины». Ее годовой тариф составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать, по меньшей мере, до апреля 2026 года.
Изменения для украинцев за границей
С 1 ноября Польша вводит определенные изменения для украинцев, касающиеся жилья. В лагеря для беженцев будут заселять только уязвимые группы населения:
- детей, получающих пособие в размере 15 злотых в день;
- пенсионеров, получающих пособие, как пенсию, в размере 15 злотых в день;
- людей с инвалидностью без пособия по пенсии.
Временная защита для украинцев в республике будет действовать до 4 марта 2026 года.
Тарифные планы lifecell
Начиная с 1 ноября 2025 года, тарифные планы «VIP ULTRA» послеоплата, «SMS Мир», «Партнер 190», «Партнер 250», «Бизнес Старт», «Бизнес Старт» послеоплата, «Бизнес Свобода», «Бизнес Свобода» 169″, «Бизнес плюс 169» послеоплата и продление обслуживания корпоративных абонентов будут закрыты.
Как будут обслуживаться абоненты вышеуказанных тарифных планов — читайте по ссылке.
