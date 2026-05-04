День фінансів: зміни в процесі ВЛК та мобілізації, податки з посилок, доля «Національного кешбеку» Сьогодні 17:45

Понеділок, 4 травня. Міністерство оборони готує конкретні кроки, аби підвищити якість мобілізаційного ресурсу, Велика Британія приєднується до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро, а в Польщі відкрили подачу заявок на трирічні карти CUKR для українців.

Зміни в процесі ВЛК та мобілізації

Міноборони працює над системним рішенням, яке має виправити помилки під час проходження військово-лікарських комісій і підвищити якість мобілізаційного ресурсу. Процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Триває цифровізація процесів і оптимізація правил проведення медичних оглядів. У Міноборони заявили , що готують конкретні кроки, аби підвищити якість мобілізаційного ресурсу та змінити систему відбору, медконтролю й навчання.

Податки з посилок

Членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла , що законопроєкт щодо оподаткування міжнародних поштових відправлень передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, сплачуватимуть податок до моменту їх отримання. Замість чинної моделі, яка передбачає 5% ПДФО та 5% військового збору, пропонується встановити єдину ставку ПДФО на рівні 10%.

Борги киян за світло

Станом на початок квітня 2026 року сумарний борг мешканців Києва перед постачальником Yasno перевищив 1,3 млрд грн. 370 млн грн із цієї суми — це прострочена заборгованість терміном понад місяць.

Житловий ваучер vs сертифікат «єВідновлення»

В Україні існує кілька інструментів підтримки громадян, у яких втрачено або пошкоджено житло через війну. Серед них: житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення». Але ці механізми мають різні умови, підходи та коло отримувачів.

Житловий ваучер надається як допомога громадянам, які були змушені залишити свої домівки через окупацію територій, починаючи з 2014 року. Сертифікат «єВідновлення» застосовується у випадках, коли житло було знищене після 24 лютого 2022 року на територіях, що контролюються Україною. Детальніше про обидва інструменти — розповідаємо тут

Доля «Національного кешбеку»

В уряді планують продовжити державну програму «Національний кешбек» з огляду на її економічний ефект і зростання попиту на українську продукцію.

🗨️ «Уряд на сьогодні налаштований продовжувати зазначену програму. Ми бачимо дуже крутий ефект. Ми бачимо перехід споживання на українську продукцію. Ми всі добре знаємо, що українська продукція, куплена в Україні, повертається майже 40% потім у вигляді податків різного типу в різні бюджети», — заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Кредит Україні на 90 мільярдів євро

Велика Британія готується розпочати переговори про приєднання до кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро. Велика Британія також цього тижня планує оголосити про введення ще однієї хвилі «жорстких санкцій» проти російських компаній з метою порушення ланцюгів постачання військової продукції.

CUKR для українців в Польщі

Громадяни України зі статусом PESEL UKR отримали можливість подати заявку на трирічну посвідку на проживання. Після отримання карти перебування CUKR поточне легальне перебування іноземця буде перетворено на дозвіл на тимчасове проживання терміном на 3 роки. Це забезпечить повний доступ до ринку праці — без необхідності додаткового дозволу на роботу та можливість вести бізнес у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Шахрайства на Київщині

Нацполіція затримала групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі на Київщині. Використовуючи підроблені документи, зловмисники провертали махінації із земельними ділянками. Організатор схеми — 47-річний мешканець смт. Ставище.

Столичний підприємець заволодів 2 млн гривень благодійників, обіцяючи облаштувати 5 модульних будинків в Ірпені. Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

👛 Шахрайство було завжди однією з найпопулярніших форм «заробітку» у певної категорії громадян. Основне, чим користуються у своїй діяльності шахраї — довірливість жертви, емпатія до чужих страждань та мрія отримати щось «на дурничку». З початком великої війни шахраї швидко зорієнтувалися і почали активно збирати гроші «на армію», пропонувати людям «виплати та компенсації», створювати «благодійні фонди» тощо. Найчастіше аферисти використовують одні й ті ж схеми, лише адаптуючи їх до умов війни.

У новій статті розповідаємо про п’ять найпоширеніших видів обману, з якими стикаються українці:

Курс цього тижня

Членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що протягом першого тижня травня курс, імовірно, залишатиметься відносно стабільним. Водночас національна валюта й надалі може перебувати під тиском через підвищені інфляційні очікування, подорожчання пального та збереження енергетичних ризиків, які посилюють ціновий тиск.

Додамо, що Національний банк зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 27 квітня по 1 травня на 4,2% порівняно з попереднім тижнем до 778,62 млн доларів.

