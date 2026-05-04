Як бізнесу приєднатися до проєкту приватної ППО — вимоги

Мобільно-вогнева група. Фото: Міноборони, t.me
Станом на квітень 2026 року до проєкту приватної ППО долучилися 24 компанії.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема Харківської, Одеської, Київської, Полтавської, Закарпатської та інших.

Що відомо про проєкт

Проєкт приватної ППО стартував наприкінці 2025 року за ініціативи Міністерства оборони України для додаткового захисту працівників та виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак ворога.
Приватна ППО — не самостійна неконтрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням Повітряного командування Повітряних Сил ЗСУ.
Хто входить до приватної ППО

Групи приватної ППО складаються з цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам. У межах чинного законодавства та за погодженням з повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ їм надано право застосовувати визначені засоби ППО на визначеній ділянці, у визначений час для захисту від повітряних атак ворога.
До груп приватної ППО доєднуються особи, які відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову до Сил оборони України. Відповідно, вони не отримують бронювання за участь в групі. Також це можуть бути представники воєнізованої охорони, якщо такі є у підприємства.
Які вимоги до компаній для формування приватної ППО

Створювати власну приватну групу ППО можуть компанії різних форм власності з будь-якого регіону України. Головна умова — підприємство має відповідати визначеним вимогам.
Вимоги:
  • мати дозвіл/ліцензію на відповідну діяльність, зокрема, охоронну, роботу зі спецматеріалами тощо, або бути в реєстрі виконавців держконтрактів;
  • підприємство не має перебувати під санкціями;
  • не мати зв’язків із державою-агресором (власники, бенефіціари, керівництво);
  • не володіти бізнесом у державі-агресорі;
  • мати можливості для виконання завдань протиповітряної оборони.
Також окремі вимоги є до керівника підприємства. Зокрема, це віковий ценз, дієздатність, відсутність непогашеної чи не знятої судимості, відсутність психічних чи інших захворювань, що перешкоджають здійсненню діяльності групи приватної ППО. Персонал підприємства, в обов’язковому порядку має пройти перевірку щодо безпеки та наявності відповідних допусків.
Роботу приватної ППО оплачує підприємство. Винагороду за участь в групах приватного ППО визначає керівництво компанії самостійно, залежно від обсягу і ступеню складності завдань, рівня кваліфікації персоналу, тощо.
Детально про це можна почитати у довідці Міністерства оборони.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесМіноборони
