День фінансів: зміни у тарифі на електроенергію, кому і де пропонують найвищі зарплати в Україні — Finance.ua

День фінансів: зміни у тарифі на електроенергію, кому і де пропонують найвищі зарплати в Україні Сьогодні 17:35

У п’ятницю, 17 січня, стало відомо, як зросли зарплати українців та для кого змінили тарифи на електроенергію.

Зміни у тарифі на електроенергію. Кабінет міністрів Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення у сфері енергетики. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд на засіданні 17 січня затвердив зміни у тарифі на електроенергію для власників електроопалювальних установок.

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Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні. Як йдеться в аналітиці OLX Робота, попри кризові тенденції, активність роботодавців і Як йдеться в аналітиці OLX Робота, попри кризові тенденції, активність роботодавців і пошукачів роботи демонструє помірне зростання. Позитивна динаміка зарплат і збільшення кількості вакансій свідчать про пошуки ринком нових точок рівноваги.

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