Світовий банк назвав проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років — Finance.ua
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Світовий банк назвав проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років

Світ
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Світовий банк назвав проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років
Світовий банк назвав проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років
Економіки, що розвиваються, зіткнуться з проблемами в наступні 25 років, оскільки глобальне зростання буде занадто повільним для підвищення рівня життя, а обстановка високої політичної невизначеності стримуватиме інвестиції розвинених країн у бідніші країни.
Про це свідчить звіт Світового банку Global Economic Prospects.
Довгострокові перспективи зростання для економік, що розвиваються, є найслабшими від початку цього століття, і надто мало країн піднімуться зі статусу країн з низьким рівнем доходу до статусу країн із середнім рівнем доходу протягом наступних 25 років.
«Економіки, що розвиваються, які на початку століття рухалися шляхом скорочення розриву в доходах із найбагатшими економіками, зараз здебільшого відстають ще більше», заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.
Прогнозується, що світова економіка зросте на 2,7% у 2025−2026 роках. Прогноз не змінився, порівняно з попереднім прогнозом у червні. Це нижче середнього показника в 3,1% до пандемії Covid-19 і занадто мало, щоб допомогти бідним країнам наздогнати багатші.
Світовий банк назвав проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років
Більшість країн, що розвиваються, стикаються з проблемами, включно зі слабкими інвестиціями та зростанням продуктивності, старінням населення й екологічними кризами, заявив банк. Світова економіка стикається з додатковими проблемами через зміни в торговельній політиці та геополітичну напруженість.
Війна росії проти України з 2022 року і боротьба Ізраїлю з ХАМАС і Хезболлою з минулого року позначилися на світовій економіці, спричинивши збої в постачанні товарів і ланцюжках постачань. Водночас конкуренція, яка зростає між США і Китаєм, створила напруженість у світовій торгівлі. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити низку мит, погрожуючи перевернути торговельні моделі та потенційно спровокувати інфляцію.
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Банк зазначив у звіті, що економіки, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, — включно з Китаєм, Індією та Бразилією — внесли близько 60% світового зростання з 2000 року, що вдвічі більше за їхню частку в 1990-х роках. Але тепер вони стикаються із зовнішніми загрозами з боку протекціоністських заходів і геополітичної фрагментації, а також з перешкодами в реалізації структурних реформ.
Тим часом, темпи досягнення країн з низьким рівнем доходу (з валовим національним доходом на душу населення близько 3 доларів на день) сповільнилися. У той час як 39 країн зросли з 2000 року, 26 все ще перебувають у стані стагнації через слабке зростання, насильство і конфлікти, а також посилення наслідків зміни клімату.
«Економіки, що розвиваються, не повинні плекати ілюзій щодо майбутньої боротьби: наступні 25 років будуть важчим випробуванням, ніж попередні 25», — написав Гілл.
За матеріалами:
РБК-Україна
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