Скільки роботодавці готові платити студентам, пенсіонерам та жінкам у декреті — Finance.ua

Скільки роботодавці готові платити студентам, пенсіонерам та жінкам у декреті Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Скільки роботодавці готові платити студентам, пенсіонерам та жінкам у декреті

Спеціалісти OLX Робота проаналізували, які зарплати отримають різні категорії населення.

У категорії робота для студентів медіанна зарплата по Україні становить 17 400 грн. Це на 13% менше середнього окладу по країні. Найбільше пропонують студентам в Київській та Львівській областях (20 000 грн). Нижче середнього пропонують на Сумщині, Житомирщині та Чернігівщині.

У категорії робота для пенсіонерів медіанна зарплата по Україні становить 17 000 грн, що становить різницю у -15% з медіанною зарплатою по Україні. Серед регіонів найбільшу зарплату для людей пенсійного віку пропонують на заході (понад 20 000 грн), а найменше в центрі та у фронтових регіонах.

Медіанна зарплата серед вакансій, які проактивно відмітили роботодавці як такі що підходять людям з інвалідністю, становить 18 200 грн, що на 9% менше, ніж медіанна зарплата по Україні. По регіонах ситуація аналогічна, як з вакансіями для пенсіонерів.

У категорії «У декреті» медіанна зарплата становить 16 400 грн, що 18% менше. Вище середнього пропонують у Запорізький області (20 750 грн), на Київщині та Одещині (19 500 грн), у Львівський області (19 000 грн).

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набрав чинності Закон України № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», який передбачає, що мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум не будуть підвищені.

Так, мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тис. грн, а прожитковий мінімум для працездатних громадян складатиме 3 028 грн.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, за даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США).

Найвищу медіанну зарплату в Україні можуть запропонувати у Львові та Києві — 22 500 грн (+22% та +13% за рік відповідно).

За рік найбільше зросла медіанна зарплата у таких спеціалістів: дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту комп’ютерної техніки (+56%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.