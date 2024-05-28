День фінансів: збільшення держборгу, курс долара до кінця року, електронне бронювання працівників — Finance.ua

День фінансів: збільшення держборгу, курс долара до кінця року, електронне бронювання працівників Сьогодні 17:50

У вівторок, 28 травня, про державний бюджет, тарифи та податки.

Держборг України. У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на кінець квітня держборг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд. Приріст за місяць обумовлюється запозиченнями на внутрішньому ринку та отриманням траншу на 1,5 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Курс долара до кінця року. Інвестиційна компанія Dragon Capital Інвестиційна компанія Dragon Capital очікує , що гривня продовжить контрольовано слабшати по відношенню до долара США, і офіційний курс сягне 42 грн/дол. США до кінця року.

посилення мобілізації коштуватиме держбюджету $1,5−2,0 млрд. Також у Dragon Capital прогнозують , щокоштуватиме держбюджету $1,5−2,0 млрд.

Новий тариф на світло. Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко . Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко заявив , що зараз обговорюється базовий варіант, згідно з яким передбачено тариф 4,80 грн за кіловат-годину для тих, хто споживає понад 100 кВт на місяць.

тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів. Населення це не стосується. Крім того, НКРЕКП змінила та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів. Населення це не стосується.

Критично важливі об'єкти. Кабмін Кабмін визначив перелік критично важливих об'єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. Мова йде, зокрема, про ТЦК та СП, Верховну Раду та підприємства оборонного комплексу.

Робота над підвищенням податків. Ярослав Железняк Ярослав Железняк повідомив , що остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

Зараз як ніколи країні потрібен малий бізнес, що створює нові робочі місця й допомагає наповнювати бюджет податками. Та однією з головних проблем, з якою стикаються у наш час молоді підприємці, є фінансування. Банки поки вкрай неохоче кредитують стартапи, розуміючи високу ризикованість таких вкладень коштів. Проте з будь-якого правила є винятки.

На прикладі програм від Ідея Банку розповімо, які програми пропонують молодим підприємцям:

Електронне бронювання працівників. Уряд Уряд працює над створенням механізму електронного бронювання. У Мінекономіки кажуть, що іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає.

економічне бронювання під час мобілізації і зазначив, що в питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою. Зі свого боку народний депутат від «Слуги народу» Дмитро Наталуха прокоментував під час мобілізації і зазначив, що в питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою.

Безпекова угода з Бельгією. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вже цьогоріч Україна отримає військову допомогу на щонайменше 977 млн євро.

заморожених російських активів. Також, за словами Зеленського, вже цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від

новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро). Водночас уряд Швеції надасть для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).

Вступ до аспірантури. Торік спостерігався справжній бум на вступ до аспірантури. Однією з причин у Міносвіти називають правила мобілізації. Та 2024 рік приніс низку важливих змін. Що відбувається навколо вступу до аспірантури та як вступити тим, хто має такий намір, — читайте в матеріалі Finance.ua:

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