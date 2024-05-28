Допомога енергосистемі України: Швеція виділила понад 56 млн євро — Finance.ua

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Допомога енергосистемі України: Швеція виділила понад 56 млн євро

Енергетика
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Допомога енергосистемі України: Швеція виділила понад 56 млн євро
Допомога енергосистемі України: Швеція виділила понад 56 млн євро
Уряд Швеції надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).
Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.
В уряді зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати.
Нова шведська підтримка енергетичної інфраструктури фінансується з бюджету допомоги та управляється Sida від імені уряду. Нова підтримка складається з двох частин:
  • 500 мільйонів шведських крон через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство,
  • 150 мільйонів шведських крон через Програму розвитку ООН (ПРООН).
В уряді Швеції зазначають, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.
Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, є високою. У зв’язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову, проте підтримку зможуть отримати й інші регіони України, такі як Одеса, Київ і Миколаїв.

Допомога Україні від Швеції

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція продемонструвала тверду та послідовну позицію, надаючи всебічну підтримку Києву. Зокрема, Стокгольм оголосив про виділення фінансової допомоги Україні для підтримки зерна в рамках української ініціативи.
Крім того, Швеція взяла участь у чеській ініціативі з постачання артилерійських снарядів в Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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