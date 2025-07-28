День фінансів: закон про факторинг, угода між ЄС та США, податковий VIP-статус — Finance.ua

День фінансів: закон про факторинг, угода між ЄС та США, податковий VIP-статус Вчора 17:37

Сьогодні, 28 липня, Держборг України зріс ще на $4 млрд за місяць.

Деталі торгової угоди між ЄС та США.

Євросоюз і США 27 липня2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи. Подробиці — тут.

Закон про факторинг.

Президент України Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт № 12306 про факторинг. Це рішення забезпечить компаніям швидкий доступ до необхідного фінансування та сприятиме їхньому розвитку.

Держборг України.

Державний та гарантований державою борг України на 30 червня 2025 року становив 7,697 трлн гривень або 184,84 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

До речі, через саботаж Ukraine Facility Україна може втратити мільярди допомоги від ЄС.

Прогноз курсу валют на тиждень.

Валютний огляд 21−25 липня, прогноз на наступний тиждень. Ганна Золотько, член правління , Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank. Динаміка руху офіційного курсу минулого тижня свідчить про курсову стабільність і відсутність суттєвих валютних шоків на міжбанківському ринку, що свідчить про контрольований курс, який забезпечує НБУ.

Долар зміцнюється після тарифної угоди США та Є.

Водночас еЕкс- голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку.

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5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків.

На майже 5,5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Податковий VIP-статус.

Наразі у Клубі білого бізнесу перебуває майже 9 тис. компаній. Це підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із росією.

Для порівняння, ще у січні цього року таких бізнесів було 7 997.

Скільки коштують приватні будинки в Україні.

За перше півріччя 2025 року медіанна вартість приватних будинків на вторинці в Україні зросла на 12%. У середньому, щоб придбати приватний будинок, доведеться віддати $67 000.

Стало відомо, скільки коштує нині оренда квартир по Україні.

Іпотека в США: як це працює.

У цьому матеріалі Finance.ua розглянув, які типи іпотеки доступні, хто може на неї претендувати, які вимоги висувають банки та як підготуватися до процесу покупки житла в США.

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