День фінансів: закон про факторинг, угода між ЄС та США, податковий VIP-статус — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: закон про факторинг, угода між ЄС та США, податковий VIP-статус

263
Сьогодні, 28 липня, Держборг України зріс ще на $4 млрд за місяць.
Деталі торгової угоди між ЄС та США.
Євросоюз і США 27 липня2025 року уклали торгівельну угоду про єдину митну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Європи. Подробиці — тут.
Закон про факторинг.
Президент України Володимир Зеленський 27 липня підписав законопроєкт № 12306 про факторинг. Це рішення забезпечить компаніям швидкий доступ до необхідного фінансування та сприятиме їхньому розвитку.
Держборг України.
Державний та гарантований державою борг України на 30 червня 2025 року становив 7,697 трлн гривень або 184,84 млрд доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
  • До речі, через саботаж Ukraine Facility Україна може втратити мільярди допомоги від ЄС.
Прогноз курсу валют на тиждень.
Валютний огляд 21−25 липня, прогноз на наступний тиждень. Ганна Золотько, член правління, Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank. Динаміка руху офіційного курсу минулого тижня свідчить про курсову стабільність і відсутність суттєвих валютних шоків на міжбанківському ринку, що свідчить про контрольований курс, який забезпечує НБУ.
  • Водночас еЕкс- голова правління Ради НБУ Богдан Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку.
Для вас нове відео на тему:
5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків.
На майже 5,5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.
Податковий VIP-статус.
Наразі у Клубі білого бізнесу перебуває майже 9 тис. компаній. Це підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із росією.
Для порівняння, ще у січні цього року таких бізнесів було 7 997.
Скільки коштують приватні будинки в Україні.
За перше півріччя 2025 року медіанна вартість приватних будинків на вторинці в Україні зросла на 12%. У середньому, щоб придбати приватний будинок, доведеться віддати $67 000.
  • Стало відомо, скільки коштує нині оренда квартир по Україні.
Іпотека в США: як це працює.
У цьому матеріалі Finance.ua розглянув, які типи іпотеки доступні, хто може на неї претендувати, які вимоги висувають банки та як підготуватися до процесу покупки житла в США.

💒Іпотека в США: як це працює

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems