5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти) — Finance.ua

5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти) Вчора 16:33 — Фондовий ринок

5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти)

На майже 5,5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Це активи колишніх дочірніх структур росбанків АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк».

За три роки ФГВ успішно реалізував через онлайн-аукціони майже 600 лотів колишніх «дочок» росбанків. Це будівлі банків, заміські комплекси, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

«Наші аукціони є максимально відкритими та прозорими — це принциповий підхід. Усі дані про активи, умови продажу та результати аукціонів є публічними, що забезпечує довіру до процесу. Майже 5,5 млрд грн — це сума успішних аукціонів, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу. Кошти від продажу активів пішли на розрахунок із кредиторами цих банків. І що важливо — частина з них була спрямована до державного бюджету», — зазначив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВ.

Серед успішно проданих лотів:

Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання, а також іменних акцій — 683 млн грн.

Заміський комплекс у Козині (Київська обл.) — 311,1 млн грн. Зокрема до складу лоту входять житлові будинки, ресторан, адміністративні будівлі.

Будівля банку з добудовою під приватну загальноосвітню школу у Києві — 107,8 млн грн.

Колишнє відділення банку в центрі столиці — 84,4 млн грн.

Найактивніше конкурували за автомобілі: на аукціон з продажу машин в середньому приходило 8 учасників. Рекордна конкуренція була під час аукціону з продажу Volkswagen Passat — 48 учасників.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк» виведені з українського ринку на другий день повномасштабного вторгнення. Активи цих банків з’явилися на торгах Прозорро. Продажі наприкінці липня 2022 року.

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