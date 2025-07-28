5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти) — Finance.ua
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5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти)

Фондовий ринок
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5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти)
5,5 млрд грн: результат продажу активів колишніх «дочок» росбанків (успішні лоти)
На майже 5,5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів (ФГВ) продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.
Це активи колишніх дочірніх структур росбанків АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк».
За три роки ФГВ успішно реалізував через онлайн-аукціони майже 600 лотів колишніх «дочок» росбанків. Це будівлі банків, заміські комплекси, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.
«Наші аукціони є максимально відкритими та прозорими — це принциповий підхід. Усі дані про активи, умови продажу та результати аукціонів є публічними, що забезпечує довіру до процесу. Майже 5,5 млрд грн — це сума успішних аукціонів, за результатами яких укладено відповідні договори купівлі-продажу. Кошти від продажу активів пішли на розрахунок із кредиторами цих банків. І що важливо — частина з них була спрямована до державного бюджету», —
зазначив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВ.

Серед успішно проданих лотів:

  • Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання, а також іменних акцій — 683 млн грн.
  • Заміський комплекс у Козині (Київська обл.) — 311,1 млн грн. Зокрема до складу лоту входять житлові будинки, ресторан, адміністративні будівлі.
  • Будівля банку з добудовою під приватну загальноосвітню школу у Києві — 107,8 млн грн.
  • Колишнє відділення банку в центрі столиці — 84,4 млн грн.
Найактивніше конкурували за автомобілі: на аукціон з продажу машин в середньому приходило 8 учасників. Рекордна конкуренція була під час аукціону з продажу Volkswagen Passat — 48 учасників.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк» виведені з українського ринку на другий день повномасштабного вторгнення. Активи цих банків з’явилися на торгах Прозорро. Продажі наприкінці липня 2022 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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