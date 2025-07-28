Податковиий VIP-статус: скільки компаній потрапили до «Клубу білого бізнесу» — Finance.ua

Податковиий VIP-статус: скільки компаній потрапили до «Клубу білого бізнесу» Сьогодні 10:03

Податковиий VIP-статус: скільки компаній потрапили до «Клубу білого бізнесу»

Наразі у Клубі білого бізнесу перебуває майже 9 тис. компаній. Це підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із росією.

Для порівняння, ще у січні цього року таких бізнесів було 7 997.

Про це повідомляє Опендатабот.

Реєстр постійно оновлюється: 4 113 компаній приєдналися до переліку від початку року, натомість 3 228 вибули. Однак загальна тенденція є стабільно позитивною: кількість прозорих, відповідальних платників податків в Україні зростає. Зауважується, що в даному тексті мова лише про юридичні особи — разом із фопами перелік буде більшим.

Втім є нюанси: серед поточних учасників є 6 компаній, які вже перебувають у стані припинення, ще одна — у процедурі банкрутства, а одна має відкрите податкове провадження через борги. Також варто зазначити, що на початок повномасштабного вторгнення в Україні серед компаній з переліку було 37 з російськими власниками.

За словами голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, перелік Клубу білого бізнесу формується на певну дату, останній був сформований станом на 31 травня 2025 р. Підприємства з перебігом часу мають певні змінні характеристики, тож, можуть виникати й певні питання до їх діяльності. Якщо протягом трьох місяців виявляються факти, що перешкоджають подальшій участі бізнесу в Клубі — наприклад, платник прийняв рішення про припинення, то такого платника в наступному переліку не буде.

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Що відомо про учасників

Найбільше представників Клубу — у сфері торгівлі: 22% компаній займаються оптовою або роздрібною торгівлею чи ремонтом автотранспорту.

На другому місці — переробна промисловість (16%).

Третє — за сільським, лісовим і рибним господарством (14%).

Далі йдуть нерухомість (8%) і адміністративне обслуговування (7%).

Щодо регіонального поділу, найбільше таких бізнесів у Києві — 25% усіх компаній з переліку. Також активно представлені Дніпропетровська (9%), Київська (7%), Львівська (7%) та Харківська області (5%).

Скільки заробляють

Найбільші доходи за 2024 рік серед компаній, що потрапили до Клубу білого бізнесу показали Укргідроенерго — 54,2 млрд грн, Петрол Партнер (мережа АЗС WOG) — 49,1 млрд та Рошен — 37,4 млрд.

Варто зазначити, що 33 компанії з Клубу потрапили до Індексу Опендатабота 2025.

Зазначимо, що Клуб білого бізнесу було створено за ініціативою Податкової у 2024 році, задля формування спільноти прозорих, сумлінних платників податків, які взаємодіють із державою на основі довіри, передбачуваності та партнерства.

Довідка Finance.ua:

Податкова підготувала новий законопроєкт, який має вдосконалити вступ до Клубу та пропонує зробити умови доступу до режиму гнучкішими: дозволити наявність дрібних сплачених штрафів, уточнити критерії щодо зарплат і сплати ПДВ, чітко врегулювати процедури перевірок, а також розширити захист від планових документальних перевірок;

проте на думку Гетманцева, новий законопроєкт не містить істотних змін — лише усуває ті недоліки, які містяться сьогодні в критеріях резидентського статусу для КББ. Натомість експерт зауважує: новий законопроєкт — це радше усунення формальностей, аніж реальне поліпшення умов для бізнесу.

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