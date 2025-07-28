Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень — Finance.ua

Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень Вчора 15:45 — Кредит&Депозит

Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень

За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 291 пільговий кредит на загальну суму 700 млн грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 182 кредити на 300 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

З початку 2025 року за програмою 5−7-9 підприємці отримали 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 10 723 кредити на 22,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 85 526 кредитів на 325,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 62 585 кредитів на 164,1 млрд грн), з яких станом на 28 липня поточного року:

45,76 млрд грн — на інвестиційні цілі;

75,79 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

48,75 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

45,20 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

2,78 млрд грн — на фінансування енергосервісу;

57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;

38,35 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 120 348 кредитних договорів на 415,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 83 061 договір на 190,7 млрд гривень.

Нагадаємо, після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища.

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