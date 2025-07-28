Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень

Кредит&Депозит
38
Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень
Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень
За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 291 пільговий кредит на загальну суму 700 млн грн, зокрема, від банків державного сектору економіки — 182 кредити на 300 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
З початку 2025 року за програмою 5−7-9 підприємці отримали 15 891 кредит на 49,1 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 10 723 кредити на 22,3 млрд грн.
За час дії воєнного стану в Україні видано 85 526 кредитів на 325,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 62 585 кредитів на 164,1 млрд грн), з яких станом на 28 липня поточного року:
  • 45,76 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 75,79 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 48,75 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 45,20 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 2,78 млрд грн — на фінансування енергосервісу;
  • 57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 38,35 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Бізнес отримав 700 млн грн доступних кредитів за минулий тиждень
Усього з моменту старту Програми підписано 120 348 кредитних договорів на 415,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 83 061 договір на 190,7 млрд гривень.
Нагадаємо, після непростого початку року ситуація в секторі малого бізнесу в Україні покращилася. У другому кварталі 2025 року кількість новостворених ФОПів перевищила число закритих — це свідчить про поступову стабілізацію підприємницького середовища.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems