НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для покриття обов’язкових резервів банків — Finance.ua
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НБУ оновив перелік бенчмарк-ОВДП для покриття обов’язкових резервів банків

Казна та Політика
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Національний банк оновив перелік бенчмарк-ОВДП для покриття обов’язкових резервів банків.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Так, з 11 серпня 2025 року:
— з переліку бенчмарк-ОВДП буде виключено ОВДП з ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227193 з огляду на його планове погашення 06 серпня 2025 року в повному обсязі;
— натомість до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ISIN UA4000236418, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 15 липня 2025 року.
Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.
Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.
З 11 серпня 2025 року він міститиме 17 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642 та новий UA4000236418.
Як повідомляли Українські Новини, банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування).
Ця сума має бути сформована в середньому за період резервування.
Це дає змогу згладжувати можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
З метою підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку та сприяння уникненню фінансування бюджетного дефіциту через емісійні джерела банкам дозволено частину обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.
За матеріалами:
Українські Новини
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