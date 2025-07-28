Долар зміцнюється після тарифної угоди США та ЄС — Finance.ua

Долар зміцнюється після тарифної угоди США та ЄС Вчора 16:02 — Валюта

Долар зміцнюється після тарифної угоди США та ЄС

У понеділок долар зріс відносно основних світових валют. Це сталося після того, як Сполучені Штати та Європейський Союз уклали нову рамкову торговельну угоду — ще один крок у напрямку зниження напруженості в глобальній торгівлі. Інвестори також зосередилися на засіданнях центральних банків США та Японії, які відбудуться цього тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

На зустрічі в Шотландії в неділю президент США Дональд Трамп і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосили, що нова угода передбачає імпортний тариф у розмірі 15% на товари з ЄС — це удвічі менше, ніж ставка, яку Трамп раніше погрожував запровадити з 1 серпня. Це вже друга домовленість після аналогічної угоди США з Японією минулого тижня. Крім того, у понеділок у Стокгольмі мають поновитися переговори між США та Китаєм щодо продовження «торгового перемир’я».

Як реагує валюта

На тлі цих новин євро знизився на 0,4% до $1,1693 — попри початкове зростання на торгах в Азії. Ринок переорієнтовується на загальні наслідки зменшення торговельної напруженості для долара.

«Після укладення угод із Японією та ЄС настрої покращились. Якщо буде більше таких домовленостей, це знизить рівень політичної невизначеності, що раніше тиснув на долар», — заявив керівник валютних досліджень HSBC Пол Маккель.

Цього року долар уже різко втрачав позиції — особливо відносно євро — через побоювання інвесторів, що підвищення мит на імпорт зашкодить економіці США. Наразі, попри зростання ставки ФРС, євро торгується вище, ніж можна було б очікувати, виходячи з різниці в дохідності американських і європейських держоблігацій.

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Євро також просів відносно єни та фунта стерлінгів, хоча раніше досягав річного максимуму щодо японської валюти й дворічного щодо фунта. Водночас долар зміцнився проти основних валют: зріс на 0,15% до єни (147,83), а фунт знизився на 0,13% до $1,3428.

Очікується, що як Федеральна резервна система США, так і Банк Японії залишать процентні ставки без змін на найближчих засіданнях. Проте ринок уважно стежитиме за сигналами щодо подальших дій. Інвестори також очікують на реакцію президента Трампа на рішення ФРС.

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