День фінансів: як банки змінять правила для всіх українців з серпня, та кого найчастіше шукають на ринку праці — Finance.ua

День фінансів: як банки змінять правила для всіх українців з серпня, та кого найчастіше шукають на ринку праці Сьогодні 17:50

У середу, 19 липня, ми дізнались, що про обмеження ставок за мікрокредитами думає ринок. Про це читайте в нащій новій статті:

Банки змінять правила для всіх українців з серпня. Вже з 1 серпня вам доведеться або Вже з 1 серпня вам доведеться або проходити авторизацію в Дії, або якщо поповнюєте в терміналі свого банку, використовувати свою картку, фінансовий номер телефону. Зараз поповнити свою чи чужу картку готівкою можна без будь-якої авторизації.

НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель. Національне антикорупційне бюро Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану.

Вакансії та зарплати. Тенденції, які складаються на ринку праці цього року, свідчать про поступове Тенденції, які складаються на ринку праці цього року, свідчать про поступове відновлення малого та середнього бізнесу та зростання ділової активності насамперед у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни. Одним із маркерів, які найкраще характеризують це відновлення, є зростання попиту на працівників відповідних професій.

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У яких категорій пенсії зростуть на 1450 грн. В Україні, незважаючи на воєнний стан, В Україні, незважаючи на воєнний стан, пенсіонерам вчасно виплачуються пенсії, а також проводяться заплановані на 2023 рік перерахунки. Так, у липні після чергового підвищення у деяких пенсіонерів пенсія збільшилась на 1450 гривень.

Банкір спрогнозувала курс долара. До кінця поточного тижня (до 23 липня) курс долара в Україні при продажу До кінця поточного тижня (до 23 липня) курс долара в Україні при продажу коливатиметься у діапазоні 36,9−37,30 грн/дол, а при купівлі - 36,1−37,1 грн/дол. Такий прогноз зробила директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько.

При цьому Голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів про стан валютного ринку.

Україна злетіла в рейтингу найвпливовіших паспортів. Український паспорт Український паспорт піднявся у міжнародному рейтингу компанії Henley & Partners ще на чотири рядки. Він посів 30 місце за кількістю країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

Українське зерно

П’ять країн ЄС хочуть продовжити дію заборони на імпорт українського зерна: Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина та Словаччина.

У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь.

ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди».

А Хорватія пропонує Україні альтернативний маршрут для «зернового коридору».

Болгарія вирішила забрати у росіян контроль над портом Росенець.

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