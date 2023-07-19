П’ять країн ЄС хочуть продовжити дію заборони на імпорт українського зерна, — Reuters Сьогодні 16:16 — Аграрний ринок

П’ять країн ЄС хочуть продовжити дію заборони на імпорт українського зерна, — Reuters

П’ять країн Центральної Європи — Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина та Словаччина — звернуться в середу до керівництва Європейського Союзу з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна після раніше наміченого терміну закінчення цієї заборони — 15 вересня, повідомляє у середу Reuters з посиланням на міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

«У середу п’ять центральноєвропейських членів ЄС спільно звернуться до ЄС з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна після крайнього терміну 15 вересня, щоб уникнути серйозних збоїв на ринку», — пише видання з посиланням на Надя.

Прямуючи на зустріч у Варшаві, міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що п’ять країн проситимуть зберегти цю заборону на імпорт чотирьох українських товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника — наразі, при цьому транзитні постачання продовжуються.

Однак він сказав, що вони також обговорять варіант, коли країни можуть індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених.

«Ми збираємося до Варшави, щоб зміцнити співпрацю п’яти країн та підписати декларацію чи угоду, в якій ми попросимо ЄС продовжити заборону після 15 вересня», — сказав Надь.

Він зазначив, що в Угорщині ще не розпочалося збирання кукурудзи та соняшника, а українське зерно ще залишилося на складах.

Він сказав, що більшість із п’яти членів дотримуються думки, що заборона має залишатися чинною до 31 грудня, і Угорщина також підтримала це рішення.

«Очевидно, що Україна, враховуючи її розміри, все, що вона виробляє та експортує до Європи, засмучує ринок. Така сама ситуація з курячим м’ясом, яйцями, медом», — сказав він.

«Поки залишаться чотири продукти, ми прагнемо зберегти заборону на ці чотири продукти, і, ймовірно, буде домовленість про те, що країни в індивідуальному порядку можуть просити ЄС ввести заборону на додаткові продукти… про це ми й поговоримо», — зазначив Надь.

Звинувативши росію у використанні зерна як «боєприпасів», міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив у вівторок, що Варшава готова покращити транзит через Польщу, але ЄС має допомогти з інфраструктурою.

Надь сказав, що наземне транспортування зерна коштує дорого, і запропонував ЄС надати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на оплату транзиту, щоб дозволити відправку зерна в альтернативні порти, щоб уникнути навантаження на європейські ринки.

Довідка Finance.ua:

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними транзитними маршрутами для українського зерна задля компенсації зниження експорту через чорноморські порти країни після російського вторгнення;

розірвання зернової угоди, що дозволяє експорт Чорним морем, цього тижня може призвести до збільшення потоків зерна та виникнення вузьких місць у п’яти країнах, побоюються держави Центральної Європи;



Євросоюз у травні дозволив п’яти країнам заборонити продаж всередині країни української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит таких вантажів на експорт до інших країн, у тому числі до інших країн ЄС. Ця заборона має закінчитися 15 вересня.



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