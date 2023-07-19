ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди» — Finance.ua
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ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди»

Аграрний ринок
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ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди»
ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди»
ЄС прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід росії з «зернової угоди».
Про це заявили лідери та офіційні особи блоку, пише Reuters.
«У вівторок росія завдала удару по українських зернових портах, на наступний день після того, як москва вийшла з угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське зерно», — пише агентство.
«Це означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування», — заявив у вівторок журналістам провідний дипломат ЄС Жозеп Боррель в кулуарах саміту блоку з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.
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«Вони використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які путін міг зробити», — додав Боррель.
Високопоставлений посадовець ЄС окремо заявив, що блок підтримує Туреччину і ООН у зусиллях, спрямованих на те, щоб повернути росію до виконання угоди.
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що блок також відповість розширенням наземних маршрутів експорту українського зерна через «смуги солідарності» або автомобільні та залізничні сполучення через сусідів України з ЄС, а також через Молдову.
«Є й інші шляхи вивезення зерна з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть політику перешкоджання експорту зерна та добрив з України, нам доведеться шукати інші шляхи для вивезення зерна», — сказав він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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