ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди» — Finance.ua

ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди» Сьогодні 12:48 — Аграрний ринок

ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна після виходу рф із «зернової угоди»

ЄС прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід росії з «зернової угоди».

Про це заявили лідери та офіційні особи блоку, пише Reuters.

«У вівторок росія завдала удару по українських зернових портах, на наступний день після того, як москва вийшла з угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське зерно», — пише агентство.

«Це означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування», — заявив у вівторок журналістам провідний дипломат ЄС Жозеп Боррель в кулуарах саміту блоку з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.

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«Вони використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які путін міг зробити», — додав Боррель.

Високопоставлений посадовець ЄС окремо заявив, що блок підтримує Туреччину і ООН у зусиллях, спрямованих на те, щоб повернути росію до виконання угоди.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що блок також відповість розширенням наземних маршрутів експорту українського зерна через «смуги солідарності» або автомобільні та залізничні сполучення через сусідів України з ЄС, а також через Молдову.

«Є й інші шляхи вивезення зерна з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть політику перешкоджання експорту зерна та добрив з України, нам доведеться шукати інші шляхи для вивезення зерна», — сказав він.

Економічна Правда За матеріалами:

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