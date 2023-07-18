Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня — Finance.ua

Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня Сьогодні 14:01 — Валюта

Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня

Експерти запевняють, що жодних коливань долара на валютному ринку України найближчим часом не передбачається. Швидше за все, навіть припинення дії зернової угоди через рішення влади росії не вплине на подальші коливання валюти.

Як повідомляє екс-голова ради Незалежної асоціації банків України та експерт у сфері фінансів Олена Коробкова, припинення домовленостей може стати наслідком ризику для української економіки, але ніяк не для валюти.

«Дефіцит зовнішньої торгівлі за останні 12 місяців становив 22 млрд доларів, тобто понад 13% ВВП. А приблизно дві третини експорту зараз — це саме продукція агропромислового комплексу, експорт якої безпосередньо залежить від роботи „зернового коридору“», — пояснює Коробкова.

Отже, вимушена втрата цього експорту може загрожувати торговельному балансу, заробіткам українських аграріїв, валовому внутрішньому продукту (ВВП) та світовій продовольчій безпеці.

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Водночас фахівець запевнила, що в найближчій перспективі стабільності курсу гривні це не загрожує.

Олена Коробкова каже, що під час воєнного стану НБУ дотримується політики фіксованого обмінного курсу, що фінансово забезпечується значними надходженнями міжнародної фінансової допомоги.

У разі припинення роботи «зернового коридору» Нацбанку доведеться збільшити продаж іноземної валюти максимум на 1 млрд доларів на місяць.

«В умовах надходження іноземної фінансової допомоги середнім темпом 3,8 млрд доларів на місяць це цілком можливо забезпечити», — додає експерт.

Тому в липні, незважаючи на припинення дії зернової угоди, зміни курсу долара чекати не варто.

За даними « Мінфіну », у вівторок, 18 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,77 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,08 (купівля) та 37,18 (продаж) грн. Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.

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