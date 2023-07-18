Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня

Валюта
95
Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня
Чи вплине чи зернова угода на курс долара: прогноз до кінця липня
Експерти запевняють, що жодних коливань долара на валютному ринку України найближчим часом не передбачається. Швидше за все, навіть припинення дії зернової угоди через рішення влади росії не вплине на подальші коливання валюти.
Як повідомляє екс-голова ради Незалежної асоціації банків України та експерт у сфері фінансів Олена Коробкова, припинення домовленостей може стати наслідком ризику для української економіки, але ніяк не для валюти.
«Дефіцит зовнішньої торгівлі за останні 12 місяців становив 22 млрд доларів, тобто понад 13% ВВП. А приблизно дві третини експорту зараз — це саме продукція агропромислового комплексу, експорт якої безпосередньо залежить від роботи „зернового коридору“», — пояснює Коробкова.
Отже, вимушена втрата цього експорту може загрожувати торговельному балансу, заробіткам українських аграріїв, валовому внутрішньому продукту (ВВП) та світовій продовольчій безпеці.
Читайте також
Водночас фахівець запевнила, що в найближчій перспективі стабільності курсу гривні це не загрожує.
Олена Коробкова каже, що під час воєнного стану НБУ дотримується політики фіксованого обмінного курсу, що фінансово забезпечується значними надходженнями міжнародної фінансової допомоги.
У разі припинення роботи «зернового коридору» Нацбанку доведеться збільшити продаж іноземної валюти максимум на 1 млрд доларів на місяць.
«В умовах надходження іноземної фінансової допомоги середнім темпом 3,8 млрд доларів на місяць це цілком можливо забезпечити», — додає експерт.
Тому в липні, незважаючи на припинення дії зернової угоди, зміни курсу долара чекати не варто.
За даними «Мінфіну», у вівторок, 18 липня, середній курс долара в українських банках становить 36,77 грн (купівля) та 37,30 (продаж). Готівковий курс — 37,08 (купівля) та 37,18 (продаж) грн. Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56 грн.
До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди знати!

Дізнатись курс валют

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.