Яким буде курс долара наступного тижня: експерт зробив прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара наступного тижня: експерт зробив прогноз Сьогодні 14:08 — Валюта

Яким буде курс долара наступного тижня: експерт зробив прогноз

Наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7−37,7 грн/дол. та 40−41 грн/євро.

Як повідомив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, різниця між курсом покупки і продажу збережеться в діапазоні 0,15−0,25 грн, а поточні (щоденні) коливання будуть в рамках 0,1−0,3 грн. Таким чином, різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на «відстані дотику» — від 0,5% до 1%.

«Найкращим свідченням подальшої стабільності на валютному ринку є плани НБУ зі зниження облікової ставки з 25% до 24−23%, а також стратегія до поступової лібералізації валютного ринку (повернення до інфляційного таргетування, повернення до плаваючого курсу тощо). На наш погляд, у перспективі найближчих 1,5−2 місяців варто очікувати подальші кроки на зближення готівкового курсу з офіційним», — сказав Лєсовий.

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За словами експерта, до факторів, що формуватимуть курси валют, як і протягом останнього часу, належать величезні обсяги макрофінансової допомоги з боку ЄС, США, низки інших країн, а також МВФ та розвиток економіки України (зокрема розвиток малого та середнього бізнесу завдяки пільговому кредитуванню «5−7-9»).

Також серед цих факторів — надходження валюти за експорт (попри дії країни-агресора, Україна все ж докладає великих зусиль, щоб експорт не лише не скорочувався, а й збільшувався) та ефективні дії ЗСУ зі звільнення українських територій (цей фактор не є головним для валютного ринку, але він неабияк впливає на настрої громадян).

«Таким чином, протягом наступного тижня варто очікувати досить стабільну і прогнозовану ситуацію: курсові коливання відбуватимуться в межах нових „коридорів“: 36,7−37,7 грн/дол. та 40−41 грн/євро», — резюмував Лєсовий.

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УНІАН За матеріалами:

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