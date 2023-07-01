Курс долара в Україні до кінця літа 2023-го — Finance.ua
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Курс долара в Україні до кінця літа 2023-го

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Курс долара в Україні до кінця літа 2023 року буде стабільним і у тих межах, які є зараз, прогнозує економіст і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає 24 канал.
«У будь-якому випадку потрібно розуміти, що Нацбанк досяг тієї мети, до якої прагнув. Маю на увазі, що є офіційний курс і готівковий курс, який зараз дуже близький до 36,6 гривні. Я думаю, що ми з вами будемо бачити надалі підтримку цього курсу. Особливо якщо врахувати те, що НБУ зміг наростити валютні резерви», — зазначив він.
Експерт упевнений, що Україна надалі отримуватиме кошти від партнерів. Він нагадав, що це було оприлюднено на конференції з відновлення країни в Лондоні 21 червня.
«Ми будемо продовжувати отримувати допомогу від партнерів, незважаючи на будь-які проблеми. Тому я думаю, що несподіваного курсу у нас не буде», — додав він.
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  • НБУ уточнив порядок роботи з банками, уповноваженими на зберігання запасів готівки регулятора. Це зумовлено необхідністю врахувати практичні аспекти застосування вимог до організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період.
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За матеріалами:
УНІАН
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