НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель — Finance.ua

НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель Сьогодні 16:06

НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель

Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану.

«Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін. Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку уряду», — наголошується в заяві.

Зазначається, що йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану.

НАБУ підготувало пропозиції щодо змін до указаної постанови, які пропонує розглянути уряду.

Цей крок націлений на усунення цілої низки ризиків, серед яких:

безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель;

наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;



відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;



відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;



відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;



попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.



Про ці ризики НАБУ поінформувало КМУ листом.

«Згідно з ЗУ „Про Національне антикорупційне бюро України“, органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути його», — наголосили в НАБУ.

Нагадаємо, при закупівлі товарів та послуг оборонного призначення націнка вітчизняних виробників не обмежуватиметься 1% витрат на придбання комплектувальних виробів та обладнання в інших суб'єктів господарювання та 30% власних витрат.

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