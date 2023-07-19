НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель — Finance.ua

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НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель

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НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель
НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель
Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану.
Про це йдеться у заяві НАБУ.
«Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін. Неврегульованість визначення ціни, відсутність відповідальності, можливість закупівель без торгів — це корупційні ризики, які терміново потребують усунення з боку уряду», — наголошується в заяві.
Зазначається, що йдеться про постанову Кабміну № 1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період воєнного стану.
НАБУ підготувало пропозиції щодо змін до указаної постанови, які пропонує розглянути уряду.
Цей крок націлений на усунення цілої низки ризиків, серед яких:
  • безпідставне завищення ціни товарів/послуг через неврегульованість механізму визначення замовниками очікуваної вартості предмета закупівель;
  • наявність можливості закуповувати товари/послуги без проведення відкритих торгів;
  • відсутність відповідальності замовника у зв’язку з неперевіркою інформації щодо підрядника;
  • відсутність відповідальності підрядника у зв’язку з подачею недостовірної інформації про себе;
  • відсутність лімітів на пролонгацію договорів, які укладалися через нагальну потребу у закупівлі;
  • попередня оплата (аванс) не гарантує виконання договору підрядником.
Про ці ризики НАБУ поінформувало КМУ листом.
«Згідно з ЗУ „Про Національне антикорупційне бюро України“, органи державної влади мають протягом 30 днів розглянути його», — наголосили в НАБУ.
Нагадаємо, при закупівлі товарів та послуг оборонного призначення націнка вітчизняних виробників не обмежуватиметься 1% витрат на придбання комплектувальних виробів та обладнання в інших суб'єктів господарювання та 30% власних витрат.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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