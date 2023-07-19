У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь — Finance.ua

У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

росія прагне створити голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, а також послабити західних союзників. Для того, щоб цьому запобігти, потрібна системна відповідь на терор державии-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Російський терор Одеси ще раз доводить — їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн», — написав Єрмак.

Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.

За словами керівника ОП, на злочинні дії Росії потрібна системна відповідь, зокрема:

Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Союзники вже готують рішення, а Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції. Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою. Відповідь на терор — це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети — ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати рф з нашої території. Формула миру президента Володимира Зеленського — єдиний шлях до завершення війни. росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло.

«Системна робота дозволить нам перемогти», — наголосив Єрмак.

російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.

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