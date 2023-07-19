У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь — Finance.ua

У Зеленського прокоментували атаку на одеський порт: потрібна системна відповідь
росія прагне створити голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, а також послабити західних союзників. Для того, щоб цьому запобігти, потрібна системна відповідь на терор державии-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
«Російський терор Одеси ще раз доводить — їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн», — написав Єрмак.
Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.
За словами керівника ОП, на злочинні дії Росії потрібна системна відповідь, зокрема:
- Необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Союзники вже готують рішення, а Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції.
- Реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.
- Відповідь на терор — це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети — ось що потрібно Україні. Ми маємо вигнати рф з нашої території.
- Формула миру президента Володимира Зеленського — єдиний шлях до завершення війни.
- росія в майбутньому має бути нездатною до ведення війни. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло.
«Системна робота дозволить нам перемогти», — наголосив Єрмак.
російські військові вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей.
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