У яких категорій пенсії зростуть на 1450 грн — Finance.ua

У яких категорій пенсії зростуть на 1450 грн Сьогодні 08:00 — Казна та Політика

У яких категорій пенсії зростуть на 1450 грн

В Україні, незважаючи на воєнний стан, пенсіонерам вчасно виплачуються пенсії, а також проводяться заплановані на 2023 рік перерахунки.

Так, у липні після чергового підвищення у деяких пенсіонерів пенсія збільшилась на 1450 гривень, пише «На пенсії».

Середній розмір липневого підвищення складає 1020,71 грн. Загалом перерахунок зробили для 19 419 пенсіонерів.

Найбільше середнє підвищення отримали особи, яким призначили пенсії згідно із Законом «Про статус народного депутата України» — у 659 осіб пенсії в середньому зросли на 1450,98 грн.

Далі за ними йдуть держслужбовці, яким у середньому додали по 1046,70 грн (перерахунок провели для 16 989 осіб).

Підвищення призначених згідно із Законом «Про службу в органах місцевого самоврядування» пенсій отримали 1574 особи, у яких щомісячні виплати зросли в середньому на 634,89 грн.

Найменший розмір доплати отримали 197 громадян, яким пенсію призначено згідно із законом «Про наукову та науково-технічну діяльність» — у середньому підвищення становить 422,51 грн.

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