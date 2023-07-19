Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями — Finance.ua

Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями Сьогодні 10:04 — Валюта

Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями

До кінця поточного тижня (до 23 липня) курс долара в Україні при продажу коливатиметься у діапазоні 36,9−37,30 грн/дол, а при купівлі - 36,1−37,1 грн/дол. Такий прогноз зробила директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько.

«Значного потенціалу для зниження курсу зараз небагато-готівковий курс дуже близький до котирувань МВРУ, отже банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження, чим стримують здешевлення іноземної валюти і в небанківських обмінниках. Але невелика корекція все ж можлива», — зазначила вона.

За словами банкіра, минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився.

«Вже традиційно різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти була позитивною завдяки безготівковим операціям. Але при цьому негативне сальдо операцій в готівковому сегменті відчутно зменшилося: якщо в червні протягом дня фізособи купували на 8−10 мільйонів доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 мільйонів доларів».

навіть припинення дії зернової угоди через рішення влади росії не вплине на подальші коливання валюти. Нагадаємо, експерти запевняють , що жодних коливань долара на валютному ринку України найближчим часом не передбачається. Швидше за все,через рішення влади росії не вплине на подальші коливання валюти.

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УНІАН За матеріалами:

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