Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями — Finance.ua
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Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями

Валюта
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Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями
Банкір спрогнозувала курс долара: що буде з валютою найближчими днями
До кінця поточного тижня (до 23 липня) курс долара в Україні при продажу коливатиметься у діапазоні 36,9−37,30 грн/дол, а при купівлі - 36,1−37,1 грн/дол. Такий прогноз зробила директорка департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько.
«Значного потенціалу для зниження курсу зараз небагато-готівковий курс дуже близький до котирувань МВРУ, отже банківські установи не мають мотивації до подальшого зниження, чим стримують здешевлення іноземної валюти і в небанківських обмінниках. Але невелика корекція все ж можлива», — зазначила вона.
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За словами банкіра, минулого тижня попит на іноземну валюту з боку населення помітно скоротився.
«Вже традиційно різниця між обсягом проданої та купленої іноземної валюти була позитивною завдяки безготівковим операціям. Але при цьому негативне сальдо операцій в готівковому сегменті відчутно зменшилося: якщо в червні протягом дня фізособи купували на 8−10 мільйонів доларів більше, ніж продавали, то минулого тижня показник не перевищував 5 мільйонів доларів».
Нагадаємо, експерти запевняють, що жодних коливань долара на валютному ринку України найближчим часом не передбачається. Швидше за все, навіть припинення дії зернової угоди через рішення влади росії не вплине на подальші коливання валюти.
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Дізнатися курс валют

За матеріалами:
УНІАН
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