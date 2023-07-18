Ціна на золото зростає через «слабкість» долара — Trading Economics Сьогодні 12:47 — Банківські метали

Ціна на золото зростає через «слабкість» долара — Trading Economics

Золото подорожчало до $1960 за унцію, наблизившись до найвищого рівня за місяць на тлі загального ослаблення долара, оскільки уповільнення інфляції в США породило надію на те, що Федеральна резервна система близька до завершення поточного циклу посилення монетарної політики.

«Центральний банк США, як очікується, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів цього місяця, тоді як трейдери зменшили прогнози на подальше підвищення ставок цього року. Інвестори очікують на нові дані із США та звіти про корпоративні прибутки найбільших американських компаній цього тижня, щоб отримати більше підказок про економіку», — пише видання.

Згідно з очікуваннями аналітиків, Європейський центральний банк і Банк Англії незабаром продовжать посилювати монетарну політику, щоб знизити інфляцію.

З іншого боку, дані показали, що економіка Китаю зросла на 6,3% у ІІ кварталі, що нижче за 7,3%, які очікували аналітики, що породило надію на те, що влада вивільнить більше стимулів для підтримки зростання.

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